Catalunya afronta una setmana especialment complicada per les convocatòries de vaga dels docents i els professionals sanitaris. Unes convocatòries que desembocaran en una manifestació unitària el pròxim divendres i que han sumat un nou aliat com són els pagesos. En un comunicat el gremi de la pagesia catalana Revolta Pagesa ha assenyalat que les demandes que exposen els docents -menys burocràcia, més recursos i condicions laborals dignes, més democràcia a l’hora de prendre decisions, polítiques públiques sòlides a llarg termini- “són les mateixes que porta temps fent la pagesia del nostre país. Revolta pagesa HA DECIDIT donar ple suport al sector i a les seves protestes i sumar-nos a les seves mobilitzacions”.
De fet, aquest dimarts els pagesos ja s’han deixat notar en la mobilització dels docents del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, quan els docents s’han manifestat a Montblanc tallant les rotondes d’accés a la ciutat i, posteriorment, tallant l’accés a l’autopista edificant una barricada improvisada de pneumàtics i quatre tractors de membre de Revolta Pagesa que han mostrat suport als docents concentrats.
On donaran suports els pagesos
Revolta Pagesa ha anunciat, a través d’un comunicat, que en els dies que queden de mobilitzacions dels docents se sumaran a les concentracions convocades a Lleida a l’institut Joan Oró a les set del matí del dimecres 18, a Girona a les nou de dijous a Fontajau i divendres a Vic a les set del matí a la C-16.
A més, els pagesos se sumaran també a la convocatòria dels docents a Palafolls prevista a les 18:00, a la rotonda del Salfina. Des del Gremi de la Pagesia asseguren que “ens trobaran alçats per defensar els pilars fonamentals de tot país ferm” i finalitzen amb una proclama de “Pagesia, Educació i Sanitat“.