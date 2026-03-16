Demostración de fuerza de los sindicatos mayoritarios en el primero de los cinco días de huelga motivados por el acuerdo de Educación con UGT y CCOO. Las cuatro agrupaciones que han convocado las paradas –las mayoritarias, USTEC y Profesores de Secundaria, y también la CGT y la Intersindical– han bloqueado entradas en Barcelona y han llenado la plaza de Urquinaona a media mañana. “Si el Govern valora realmente el colectivo, tanto sí como no debe sentarse a negociar con la representación mayoritaria”, ha apuntado la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura. “Es el colectivo el que hablará y quien al final hará sentar al Govern”, ha remarcado al inicio de la marcha, que recorre la Via Laietana y terminará frente al Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume. Miles de personas —8.000 según la Guardia Urbana, 25.000 según los organizadores— dan así el pistoletazo de salida al nuevo ciclo de protestas.

Educación cifra en un 7,05% el seguimiento de la huelga en el Barcelonés y el Baix Llobregat, las dos comarcas que se detienen este lunes, con datos del 19,45% de los centros. Los cuatro sindicatos, que acusan al ejecutivo de “mentir” con estos datos, estiman, en cambio, que el seguimiento es del 65%. “Un éxito teniendo en cuenta que son tres territorios”, ha apuntado Segura. La primera jornada de huelga se centra en puntos clave como el Barcelonés, el Baix Llobregat y el entorno del Consorcio de Educación. Los próximos días las paradas se replicarán en otros puntos del país, aunque la protesta principal se prevé a finales de semana. Los sindicatos han convocado una parada general de país para el viernes que culminará con una manifestación frente al Parlamento de Catalunya.

Los sindicatos han denunciado un acuerdo que se ha cerrado, insisten, “de espaldas al profesorado”. Así se ha expresado Ignasi Fernández, portavoz del representante principal de los docentes de secundaria (Profesores de Secundaria). “El presidente Salvador Illa pasaba casualmente por allí [el día que se cerró el pacto con UGT y CCOO] y solemnizó el acuerdo”, ha ironizado.

Marc Martorell, de la Intersindical, también ha pedido a Educación que se siente a negociar con el conjunto del colectivo. “Hasta que los trabajadores no validen un acuerdo con un referéndum, este país será ingobernable”, ha avisado. “Hoy se han bloqueado los accesos de la capital del país y durante la semana esto se repetirá en otros puntos. El viernes paralizaremos todo el país. Pensamos luchar por un acuerdo que sea ratificado por la mayoría”, ha defendido.

Participantes en la manifestación de docentes en Barcelona. Autor: ACN

La concentración ha certificado una ruptura entre sindicatos visible desde el lunes pasado. El acuerdo, que eleva un 30% el complemento salarial de la Generalitat en cuatro años, solo tiene la firma de una cuarta parte del colectivo y ha roto la unidad que había hasta ahora. La cabecera, que en febrero pasado los incluía a todos los sindicatos, ha aparecido este lunes con los logotipos de la UGT y CCOO tachados. Estos dos sindicatos han denunciado momentos de tensión, también en algunos centros, que se han hecho visibles en la manifestación. Algunas pancartas tachan de “traidores” a los sindicatos favorables al pacto, mientras que los portavoces sindicales acusan al Govern de haber actuado por motivos políticos.

Cortes de carreteras a primera hora

Los sindicatos han cortado los principales accesos de Barcelona a primera hora de la mañana, generando colas sobre todo en los carriles de entrada a la ciudad de las rondas. Algunos de los activistas presentes después en Urquinaona han detallado a El Món momentos de fricción con los agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, prevenidos en las entradas de la ciudad. “Hemos podido cortar, aunque solo sea media hora, uno de los accesos de la ronda de Dalt. Si no quieren sentarse a negociar, debemos hacernos notar”, explicaban un conjunto de docentes afiliados a la Intersindical antes de comenzar la manifestación. Poco antes, una de las columnas se ha desviado a la sede nacional del PSC, en la calle de Pallars. Unos trescientos representantes de la CGT y de la Intersindical han criticado el pacto con la UGT y CCOO y han pedido a Illa que invierta un 6% del PIB en el sistema educativo.