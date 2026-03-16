Demostració de força dels sindicats majoritaris el primer dels cinc dies de vaga motivats per l’acord d’Educació amb UGT i CCOO. Les quatre agrupacions que han convocat les aturades –les majoritàries, USTEC i Professors de Secundària, i també la CGT i la Intersindical– han bloquejat entrades a Barcelona i han omplert la plaça d’Urquinaona a mig matí. “Si el Govern valora realment el col·lectiu, tant sí com no ha de seure a negociar amb la representació majoritària”, ha apuntat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura. “És el col·lectiu el que parlarà i qui farà al final farà seure el Govern”, ha remarcat l’inici de la marxa, que recorre la Via Laietana i acabarà davant del Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume. Milers de persones —8.000 segons la Guàrdia Urbana, 25.000 segons els organitzadors— donen així el tret de sortida al nou cicle de protestes.
Educació xifra en un 7,05% el seguiment de la vaga al Barcelonès i el Baix Llobregat, les dues comarques que s’aturen aquest dilluns, amb dades del 19,45% dels centres. Els quatre sindicats, que acusen l’executiu de “mentir” amb aquestes dades, estimen, en canvi, que el seguiment és del 65%. “Un èxit tenint en compte que són tres territoris”, ha apuntat Segura. La primera jornada de vaga se centra en punts clau com el Barcelonès, el Baix Llobregat i l’entorn del Consorci d’Educació. Els pròxims dies les aturades es replicaran en altres punts del país, malgrat que la protesta principal es preveu a finals de setmana. Els sindicats han convocat una aturada general de país per a divendres que culminarà amb una manifestació davant del Parlament de Catalunya.
Els sindicats han denunciat un acord que s’ha tancat, insisteixen, “d’esquena al professorat”. Així s’ha expressat Ignasi Fernández, portaveu del representant principals dels docents de secundària (Professors de Secundària). “El president Salvador Illa passava causalment per allà [el dia que es va tancar el pacte amb UGT i CCOO] i va solemnitzar l’acord”, ha ironitzat.
Marc Martorell, de la Intersindical, també ha demanat a Educació que segui a negociar amb el conjunt del col·lectiu. “Fins que els treballadors no validin un acord amb un referèndum, aquest país serà ingovernable”, ha avisat. “Avui s’han bloquejat els accessos de la capital del país i durant la setmana això es repetirà en altres punts. Divendres paralitzarem tot el país. Pensem lluitar per un acord que sigui ratificat per la majoria”, ha defensat.
La concentració ha certificat un trencament entre sindicats visible des de dilluns passat. L’acord, que eleva un 30% el complement salarial de la Generalitat en quatre anys, només té la signatura d’una quarta part del col·lectiu i ha trencat la unitat que hi havia fins ara. La capçalera, que el febrer passat els incloïa a tots els sindicats, ha aparegut aquest dilluns amb els logos de la UGT i CCOO guixats. Aquests dos sindicats han denunciat moments de tensió, també en alguns centres, que s’han fet visibles a la manifestació. Algunes pancartes titllen de “traïdors” els sindicats favorables al pacte, mentre que els portaveus sindicals acusen el Govern d’haver actuat per motius polítics.
Talls de carreteres a primera hora
Els sindicats han tallat els principals accessos de Barcelona a primera hora del matí, generant cues sobretot als carrils d’entrada a la ciutat de les rondes. Alguns dels activistes presents després a Urquinaona han detallat a El Món moments de fricció amb els agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra, previnguts a les entrades de la ciutat. “Hem pogut tallar, encara que només sigui mitja hora, un dels accessos de la ronda de Dalt. Si no volen seure a negociar, ens hem de fer notar”, explicaven un conjunt de docents afiliats a la Intersindical abans de començar la manifestació. Poc abans, una de les columnes s’ha desviat a la seu nacional del PSC, al carrer de Pallars. Uns tres-cents representants de la CGT i de la Intersindical han criticat el pacte amb la UGT i CCOO i han demanat a Illa que inverteixi un 6% del PIB al sistema educatiu.