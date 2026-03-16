Un detall, gens casual, marca la diferència entre la vaga de docents del passat 11 de febrer i la sèrie de protestes que ha començat aquest dilluns amb una manifestació pel centre de Barcelona. L’eslògan de la capçalera, que exigia millores laborals immediates, mostrava ratllats els logotips de la UGT i CCOO, que sí que havien participat en les protestes del mes passat. I alguns cartells que assenyalaven una “traïció”, més petits però visibles entre la multitud, confirmaven que l’enfrontament dels sindicats amb Educació ha canviat de registre. L’acord del Govern amb una minoria sindical ha generat un efecte bumerang i ha revolucionat encara més la resta de docents, que ara ja no estan “indignats” sinó “enfadats”.
“Aquesta és la gran diferència”, resumien a El Món la Cristiana i l’Alba, mestres de l’Escola Fructuós Gelabert (Sagrada Família, Barcelona), abans de començar la primera gran manifestació de la setmana. “Han arribat a un acord, d’esquena a nosaltres, que no arriba ni als mínims que demanàvem. No fem vaga, cobrant menys aquest mes, perquè ens donin una misèria, engrunes”, es queixen. Unes 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana; fins a 25.000, segons els sindicats, s’han reunit a Urquinaona aquest dilluns i han desfilat per Via Laietana fins al Palau de la Generalitat. Un “èxit”, han conclòs els organitzadors, tenint en compte que només estaven cridats docents del Barcelonès i el Baix Llobregat. Les concentracions es repetiran en altres punts del país aquesta setmana i acabaran divendres amb una gran concentració –que, veient el resultat d’avui, els sindicats preveuen massiva– davant del Parlament de Catalunya.
“És el col·lectiu [docent] el que parlarà i qui finalment farà seure el Govern a negociar”, ha afirmat, amb to reivindicatiu, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, abans de començar el recorregut. Els docents se senten avalats pels resultats de la consulta que van fer tres dels sis sindicats que formen part de la negociació. Més de 41.000 docents, el 95% dels que van respondre la consulta, “han dit ‘no’ a la signatura d’aquest acord”, ha incidit Segura. “L’escenificació política de la setmana passada”, en paraules de la USTEC, “no respon a les necessitats del col·lectiu”. La resta de sindicats crítics amb l’acord també demanen renegociar-lo amb “la majoria sindical”. “Divendres paralitzarem tot el país, pensem lluitar per un acord que sigui ratificat per la majoria”, ha remarcat Marc Martorell, de la Intersindical.
“Ho aconseguirem, no sé si tot el que demanem, però sí una part important”, rumien, d’altra banda, la Cristina i l’Alba. Una és tutora, l’altra ocupa una de les poques places dedicades a educació inclusiva, una de les grans conquestes de l’acord, segons el Govern. “Ens n’omplim la boca, però jo tinc 26 alumnes a l’aula, un d’ells amb necessitats educatives especials molt importants i no arribo a tots”, comenta l’Alba. “Necessitem menys alumnes per aula i més mestres, perquè jo puc estar unes hores amb els que ho necessiten, però la resta del temps se n’ha d’ocupar la tutora”, complementa la Cristina. “Són moltes coses –continuen queixant-se– Sobre les colònies, per exemple, ens estan venent com un èxit un plus de 50 euros. Si ho dividim, surt que cobrarem només tres euros l’hora, malgrat que és més responsabilitat”.
La sensació, resumeix un grupet de docents que ha baixat d’Olesa de Montserrat, és que l’escola s’ha convertit en un pàrquing “on aparcar tots els problemes i fotre el camp”. Una pancarta tant original com artificial, feta amb “ajuda” de la intel·ligència artificial, escenifica aquesta realitat. Entre els problemes, les altes temperatures, les ràtios elevades, l’excés de burocràcia, la manca de personal de suport, infraestructures deficients, sous congelats. “Els problemes que s’aparquen no se solucionen”, insisteixen, crítics, com les companyes de Barcelona, amb la lletra petita d’un acord que no ha convençut la majoria.
Els docents no són els únics que s’alcen contra el pacte. Els sindicats d’estudiants i el personal d’administració i serveis també s’hi han unit. La Plataforma PAS, que agrupa aquest últim col·lectiu, també exigeix entrar a la negociació. Demanen una reducció de la jornada, que es cobreixin baixes i jubilacions i un complement d’atenció al públic. El quart sector educatiu que colla el Govern, que també s’ha unit recentment, és el Personal d’Atenció Educativa. És a dir, tècnics educatius que complementen les plantilles de docents. Són menys nombrosos, però es fan notar. Amb paraigües i xiulets, a la cua de la manifestació. “Tenim menys visibilitat, però existim i només cobrem cent euros més del salari mínim. No demanem cobrar com les mestres, perquè no tenim una titulació universitària, però sí un salari digne”, ha comentat a El Món Marta Pérez, educadora en un centre del Baix Llobregat.
Força seguiment a les escoles
El Departament d’Educació ha xifrat en un 31,87% el seguiment de la vaga a les 17:00 hores als serveis territorials del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Consorci d’Educació de Barcelona, amb dades comunicades del 85,16% dels centres. Una xifra que els sindicats elevaven al 65% aquest matí, acusant directament el departament de “mentider”. “Estan comptant malament, només amb la gent que hi ha la plaça és evident que hi ha més d’un 7% del seguiment”, afirmava aquest matí Laura Gené (CGT) després que Educació comuniqués un seguiment inferior al 10% a primera hora del dia.
La primera jornada de vaga ha començat amb talls a les carreteres i una de les columnes s’ha desplaçat a la seu nacional del PSC, al carrer de Pallars de Barcelona, per reclamar un increment de la inversió equivalent al 6% del PIB. La tensió, visible durant tota la setmana anterior, ha aparegut a primera hora, sobretot a les entrades de Barcelona. Els sindicats han volgut bloquejar els accessos a la ciutat, una cosa que ha provocat moments de tensió amb els agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra.
La protesta continuarà demà al Penedès, Tarragona i Terres de l’Ebre. Dimecres es mobilitzaran els docents de l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Lleida, i dijous els de Girona, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental. La intenció és mantenir la marea groga, ben visible aquest dilluns a la plaça de Sant Jaume, activa durant tota la setmana per acabar amb una manifestació unitària davant del Parlament de Catalunya. Allà, possiblement s’hi trobaran amb els metges, que han convocat una doble jornada de vaga, dijous i divendres, i també tenen previst acabar la seva protesta al Parlament. Dins el palau, Salvador Illa s’estarà enfrontant a múltiples esmenes al seu pressupost.