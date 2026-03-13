L’acord del Govern amb els sindicats UGT i CCOO per millorar les condicions dels docents no ha servit per frenar les protestes de la comunitat educativa, que continua endavant amb la vaga prevista per a la setmana vinent i suma nous adeptes a la seva reivindicació. El 95% dels docents que han participat de la consulta feta per USTEC, la CGT i la Intersindical –hi han votat uns 43.000– han rebutjat l’acord. Segons USTEC, el sindicat majoritari entre els docents, aquest resultat justifica “amb força” les aturades plantejades entre el 16 i el 20 de març i obliguen el Govern “a rectificar i tornar a la taula de negociació”.
“El vostre ‘acord de país’ era una farsa, i el col·lectiu l’ha tombat”, ha afirmat USTEC en un comunicat publicat a primera hora de matí, amb els primers resultats de la consulta. El sindicat de mestres català, que ja se les ha tingut amb CCOO aquesta setmana, insisteix a criticar un “xou de Palau” que “només ha evidenciat que es volia tapar el conflicte amb propaganda”. El sindicat considera que la millora salaria, la rebaixa de les ràtios o la inversió en escola inclusiva pactada és encara insuficient i exigeix una proposta “a l’altura del moment”.
La CGT i la Intersindical, els altres sindicats que secundaven la consulta, també critiquen la imatge que ha buscat el Govern. “Van voler fer la foto abans per no jugar-se-la a perdre una consulta”, ja apuntava aquesta setmana Laura Gené en declaracions a El Món. La Intersindical, en un comunicat, afegeix que la consulta “desautoritza de manera rotunda l’acord bilateral entre el Departament i els sindicats CCOO i UGT”. “No pot ignorar el resultat. Gairebé 41.000 vots en contra no són només una dada, són una esmena a la totalitat a una manera de fer política d’esquena als centres”, remarca Marc Martorell, portaveu de la secció d’educació. En la línia d’USTEC, la Intersindical també demanen al Govern que “rectifiqui”.
La vaga suma altres col·lectius
El president Salvador Illa i els sindicats firmants defensen l’acord, que consideren “de país”, que incorpora una millora salarial progressiva de fins a 3.000 euros anuals l’any 2029, una rebaixa de les ràtios a infantil i l’ESO, i tot un seguit de recursos per a l’escola inclusiva. Un punt de partida, segons UGT i CCOO, per trencar amb la dinàmica de retallades que hi havia fins ara i fixar una nova base per a futures converses.
En tot cas, el pacte no ha aconseguit frenar les protestes. Aquesta setmana, els conserges i personal administratiu dels centres educatius han manifestat la seva intenció de sumar-s’hi, el dia 20 de març. “Mentre els alts càrrecs de l’administració cobren sous de moltes xifres, el personal que atén les famílies, fa la matrícula de la canalla i del jovent, que cuida les instal·lacions educatives, és cada vegada més pobre i té més dificultats per arribar a final de mes”, han apuntat la Plataforma PAS en un comunicat.
També han fet el pas els estudiants. El sindicat estudiantil dels Països Catalans (SEPC) ha convocat una aturada coincidint amb la manifestació que es farà divendres vinent a la plaça de Tetuan de Barcelona. El col·lectiu avisa que el deteriorament dels serveis públics també s’estén fora de Catalunya i critica que l’acord només s’hagi signat amb sindicats minoritaris entre els mestres.