El retorn de la consellera Esther Niubó al capdavant d’Educació, després de dos mesos de baixa per un càncer, no ha canviat el sentit de les negociacions entre el departament i els sindicats majoritaris dels docents, estancades des del febrer passat. El Govern s’acull a l’acord signat per UGT i CCOO, que representen menys del 25% dels docents. Un acord “insuficient” per a la resta de sindicats han decidit escalar el conflicte en aquest tercer trimestre. La USTEC, la Intersindical i la CGT, que han fet arribar una consulta a tota la comunitat docent amb quatre opcions de vaga, cap d’elles inferior a les protestes del febrer i del març.
La consulta pregunta als docents si faran vaga –un aspecte que els sindicats donen per fet– i pregunta quin de quatre models agrada més. El model del març, amb quatre vagues territorialitzades i un darrer dia unitari a Barcelona; un altre “semblant” al del març, però ampliant-ne els dies d’aturada; vaga indefinida per territoris o una aturada indefinida i unitària. Quatre opcions sobre la taula perquè el col·lectiu decideixi quina és la millor manera de forçar el Govern a “reobrir una negociació amb la majoria sindical”. La consulta també pregunta als docents quants dies estan disposats a aturar-se.
Els sindicats, que comanden la negociació amb l’executiu, animen en un comunicat a “debatre” aquestes opcions a les assemblees de docents, espais que han guanyat força aquest any amb professionals de les escoles que no formen cap –en molts casos– d’un sindicat. La consulta és telemàtica i segueix els mateixos patrons que la que aquests tres sindicats van impulsar per confirmar la negativa d’un gruix del col·lectiu a l’acord existent. Els resultats se sabran dimarts vinent, moment en què s’acabarà d’establir el calendari de les protestes.
Professors de Secundària (Asepc), màxim representant als instituts públics, no fomenta la consulta, malgrat participar igualment de les protestes. Fonts del sindicat aclareixen que la decisió respon a motius operatius. “El nostre objectiu és tenir màxim impacte amb mínim cost”, expliquen. En aquest cas, la proposta es farà a partir de les “opinions que es recullin” dels centres. Sigui com sigui, sempre han insistit que el més probable és que no hi hagi problemes per arribar a un acord amb la resta de sindicats.
El retorn de Niubó, sense punt d’inflexió
El retorn de la consellera Niubó no ha suposat cap canvi significatiu en les relacions del Govern amb els sindicats crítics. L’executiu rebaixa el marge de maniobra “al desplegament de l’acord actual”. És a dir, es pot parlar de com implementar les mesures ja acordades, però no de sumar-ne de noves. Els tres sindicats que han impulsat la consulta –juntament amb Professors de Secundària (Aspec), màxim representant als instituts públics– insisteixen que la inversió acordada queda lluny del 6% que marca la Llei d’Educació de Catalunya i que l’augment salarial –d’un 30% del complement de la Generalitat– no reverteix la “pèrdua de poder adquisitiu” acumulada des de les retallades.
“El Govern ha volgut tancar el conflicte en fals, però el conflicte continua viu als centres. Ara toca decidir col·lectivament si repetim un model de vaga com el del març o si cal fer un pas més”, ha assenyalat la portaveu nacional de la USTEC. Iolanda Segura. Els docents cobraran un 8,5% aquest tercer trimestre, en un primer tastet de l’acord, que es culminarà d’aquí a quatre anys amb altres pujades progressives, però el sindicat, majoritari entre els docents de la pública, demana “millorar els salaris aquest mateix curs”. La USTEC i la resta de formacions crítiques també demanen rebaixar les ràtios, reduir la burocràcia i augmentar els recursos de l’escola inclusiva.