El retorn de la consellera Esther Niubó al capdavant d’Educació no ha suposat cap canvi significatiu entre el departament i els quatre sindicats crítics amb l’acord que l’executiu de Salvador Illa ha arribat amb la UGT i CCOO. “Ha desaprofitat l’ocasió per rectificar l’error que va cometre el Govern durant la seva baixa”, ha apuntat la USTEC, el majoritari entre el col·lectiu docent, després de reunir-se amb la consellera a la seu del departament.
Al matí, en una entrevista a SER Catalunya, Niubó ha descartat fer un gir de 180 graus en l’estratègia que ha seguit l’executiu durant la seva absència i ha calcat l’argumentari del conseller Albert Dalmau, que l’ha substituït els darrers dos mesos. “No ens plantegem tocar l’acord, sinó desplegar-lo”, ha confirmat durant l’entrevista. Després de la reunió, la primera entre la USTEC i la consellera des del seu retorn al càrrec, la setmana passada, la portaveu nacional del sindicat, Iolanda Segura, ha lamentat que “no hi ha hagut cap avenç” i ha avançat que continuaran amb el pla de vagues i aturades de cara al tercer trimestre.
“No ens hem aixecat de la taula, però sí que necessitem un salt qualitatiu en les mesures que proposi el departament. En cas de no ser així, les negociacions continuaran encallades”, ha resumit després de la trobada. La USTEC, que ostenta la majoria sindical dels mestres de l’escola pública (el 38% dels representants sindicals), avisa que “cada cop hi ha més iniciatives” de protesta coent-se als centres. Entre elles, la idea de deixar de fer sortides i colònies el curs vinent.
Noves vagues al tercer trimestre
La USTEC veu “inacceptable” i “impropi d’un govern democràtic” que els consellers, primer Dalmau i ara Niubó, defensin que l’acord contempla “la majoria sindical”. La suma de CCOO i UGT només arriba al 22,9% de la representació sindical del sector, si tenim en compte el col·lectiu docent no universitari de l’escola pública. La USTEC, amb el 38% dels representants ostenta la majoria sindical.
A diferència de la darrera trobada amb el conseller Dalmau, només hi ha assistit la USTEC, que entenia la reunió com una “oportunitat” per temptejar nous escenaris en aquesta nova etapa amb Niubó de nou al capdavant. En tot cas, ha especificat Segura, en aquesta reunió s’ha demanat un espai de negociació unitari per millorar l’acord vigent. ”Demà ens reunim els sindicats de la vaga i treballarem en calendari de mobilitzacions. Estem més units que mai”, ha explicat.
Professors de Secundària (Aspec), el segon sindicat amb més representació, la CGT i la Intersindical també discrepen amb el departament. L’acord, insisteixen tots quatre, no recupera el poder adquisitiu perdut, ni es notarà l’any vinent als centres a escala de desplegament de recursos de l’escola inclusiva, argumenten. “L’acord no ofereix una solució real a les necessitats de l’educació pública del país i de les condicions de treball dels seus professionals”, ha insistit novament la USTEC.