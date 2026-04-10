Els docents han enviat un correu a les famílies com a resposta al butlletí que el Departament d’Educació va enviar dimecres passat; en una primera entrega, remarcant les millores de l’acord que ha signat amb UGT i CCOO amb la negativa de la resta de sindicats. El mail dels docents, que amb ironia es diu “Butlletí dels equips docents” –el del departament es deia “Butlletí de la comunitat educativa”–, qüestiona l’acord i el “relat optimista” que fa el Govern. “Creiem necessari explicar-vos què impliquen realment aquestes mesures en el dia a dia de les escoles”, exposa el butlletí.
El mail, que ha pogut consultar El Món, respon una a una les proclames de l’executiu en el seu butlletí. D’entrada, els docents avisen que “no es tracta de confrontar, sinó de posar context i transparència” a l’acord. Apunten que les inversions anunciades “no resolen el problema estructural” i recorden a les famílies que la inversió en el conjunt del sistema educatiu –excloent les universitats– continua “lluny del 6%” que estipula la Llei d’Educació del 2017.
El correu també qüestiona l’increment del 30% del complement salarial de la Generalitat, remarcant que no es tracta d’una “millora extraordinària” sinó una “recuperació parcial” de les retallades que la Generalitat va aplicar el 2010. És el mateix argument dels sindicats, que al·leguen una pèrdua del poder adquisitiu continuada durant els darrers anys. El mail també avisa que la reducció de les ràtios “serà progressiva i no garantida a tots els centres” i no l’atribueix a una mesura governamental sinó a un efecte de la “davallada de la natalitat”.
Finalment, els docents afegeixen aspectes del “dia a dia” que “no surten al butlletí” del departament. Educació parla de desburocratització i millores tecnològiques, però ignora, segons els professionals, la manca de personal administratiu, la càrrega burocràtica i ignora una actitud “poc participada” amb el col·lectiu. “Aquest acord –conclou el mail– incorpora algunes millores, però no resol els problemes estructurals del sistema, no garanteix canvis immediats a les aules i manté una distància important entre el relat i la realitat que vivim”.
Els sindicats van criticar el butlletí “propagandístic” d’Educació
El mail respon així al butlletí que ha creat el departament per comunicar-se amb les famílies, criticat per la USTEC i la Intersindical, entre altres, que l’han titllat de “propagandístic”. La USTEC, sindicat majoritari entre els docents, va acusar el Govern de “manipular” i de “voler dividir” els docents i les famílies, i havia demanat als docents respondre amb una carta “clara i honesta” a les famílies.
Tot plegat, després d’una reunió entre la consellera Esther Niubó i la USTEC, que s’han trobat després de la reincorporació de la titular d’Educació, absent durant dos mesos per un càncer. La reunió, sense acord, ha constat novament el distanciament entre les dues bandes. Els sindicats ja plantegen diferents opcions de vaga i avancen que el tercer trimestre “serà mogut”.