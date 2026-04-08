El Departament d’Educació busca les complicitats de les famílies i ha enviat un mail “posant-les al dia” de la “implantació progressiva” de les noves mesures acordades entre el Govern i les organitzacions sindicals CCOO i UGT, minoritàries entre el col·lectiu docent de l’escola pública. El mail, que la comunitat educativa ha rebut de matinada, remarca la millora de la inversió a l’escola inclusiva, la reducció progressiva de les ràtios i detalla l’increment salarial que fixa el nou acord.
“El personal docent tindrà un increment progressiu del 30% del complement específic en quatre anys. Això situarà les retribucions anuals en 39.777 euros a primària i 44.508 euros a secundària l’any 2029”, desgrana el text. D’altra banda, el departament recorda que, a partir del curs 2026-2027, es pagaran 50 euros per nit per a un màxim de dos professionals per grup en activitats fora dels centres que impliquin dormir fora de casa, com ara les colònies, que estan en perill el curs que ve per la revolta de les assemblees de docents.
El correu destaca alhora els 300 milions que el pacte destinarà al reforç de l’escola inclusiva, un aspecte ben valorat però considerat insuficient per tres dels quatre sindicats crítics —la USTEC, CGT i Intersindical— i rebutjat per Professors de Secundària (Aspec), que no comparteix el model d’inclusiva actual. “Consolidarem —diu el departament al mail— figures socioeducatives com els i les tècniques d’integració social i educadores socials, reforçarem suports especialitzats com els i les mestres d’audició i llenguatge, ampliarem les places als centres d’educació especial, i revisarem les aules d’acollida per adequar-les millor a la realitat actual del sistema educatiu”.
El departament comunica que un altre dels objectius de l’acord és “l’horitzó de consolidar” grups de 20 alumnes a infantil i primària i de 25 alumnes a l’ESO. També parla del nou pla de desburocratització, criticat pels sindicats majoritaris, l’objectiu del qual és “reduir la càrrega administrativa per garantir més eficàcia i més temps per a la docència”.
Els correu indigna els sindicats crítics amb l’acord
El butlletí, que s’ha estrenat amb aquest mail, ha enfurismat els sindicats crítics amb aquest acord, que titllen d'”inacceptable” que el departament faci servir el canal de comunicació amb les famílies per fer “publicitat barata” de l’acord. Així s’ha expressat la portaveu nacional de la USTEC, Iolanda Segura, en declaracions a El Món. “Van buscar complicitats amb les direccions i ara ho fan amb les famílies. Enviar aquest mail és una manera de menystenir la nostra lluita. Què volen? Que les famílies es posin contra nosaltres? És increïble i traspassa tots els límit”, es queixa Segura.
Marc Martorell, de La Intersindical, veu “lamentable” que el departament “vulgui enfrontar les famílies amb el 90% dels docents que no combreguem amb l’acord” mitjançant un mail que també titllen de “propaganda grollera”. “Casualment, és el número 1 del butlletí, fet ad hoc per aquesta manipulació institucional i política. És vergonyós que el govern utilitzi així les institucions del país”, sentència Martorell, que confia tenir igualment les famílies “al nostre costat”. D’altra banda, Junts també ha mostrat la seva indignació. La diputada Judith Toronjo considera una “greu irresposabilitat” i considera que “no es pot governar posant famílies contra docents”. “Menys publicitat, més respecte institucional i més diàleg real amb la comunitat educativa”, ha reclamat.