El Departament d’Educació funciona a través de 150 aplicatius diferents i la gran majoria (el 77%) tenen més de deu anys. El nou pla amb què treballen els tècnics d’Educació, dotat de 18 milions d’euros, inclou una quarantena de mesures per simplificar aquesta gestió administrativa. Possiblement, la mesura de més impacte és una nova aplicació –es dirà ‘La Meva Educació‘– que podrà fer servir tota la comunitat educativa i que facilitarà la connexió entre les famílies, l’alumnat i els centres. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les funcions a Educació per la baixa d’Esther Niubó, ha destacat l’impuls d’una eina “molt similar a La Meva Salut”, “un espai interoperable perquè els docents i les direccions dels centres puguin entrar i tenir tots els calendaris de forma unificada”, ha dit d’exemple.
L’aplicació –que es licitarà “aviat”, segons el departament– s’implementarà per fases. La primera, que inclou tot allò que té a veure amb les famílies, estarà operativa entre juny i juliol de 2027. L’aplicatiu, que està pensat perquè pugui fer-se servir tant amb el mòbil com l’ordinador, tindrà diferents serveis pràctics: es podran descarregar les autoritzacions, fer la matrícula en línia i altres pagaments, consultar l’històric de les notes, el calendari escolar o el menú. Tot plegat està en una fase molt inicial i queda per polir-ne detalls. En tot cas, des del departament expliquen que la intenció és que també pugui haver-hi un canal de comunicació directe amb el tutor, seguint la línia que permet l’APP de Salut amb els metges de capçalera.
Malgrat que el Pla de Rescat del departament acaba el 2030, els professionals que hi treballen veuen poc factible que d’aquí a quatre anys l’aplicatiu ja hagi explotat tot el seu potencial. En tot cas, en futurs estadis, s’aniran unificant funcions que afecten exclusivament docents.
El departament pretén reduir el nombre d’aplicatius amb què treballa ara, però encara no s’atreveix a quantificar com serà de gran la retallada. La intenció és que ‘La Meva Educació’ incorpori progressivament serveis que es fan ara a través de múltiples canals, però és aviat per saber quantes aplicacions es reduiran. Un altre canvi menys visible, però pràctic per al departament, és que l’aplicació estarà costejada per la Generalitat, a diferència d’algunes d’aquestes 150 que ara estan en marxa.
D’altra banda, Educació ha anunciat canvis al programa Esfera, l’eina que fan servir els docents per penjar notes, entre altres. “L’actualitzarem perquè les avaluacions siguin més fàcils i no hagin d’esperar hores i hores”, ha apuntat Dalmau. És una de les queixes dels mestres, cansats de fer hores extra perquè l’aplicatiu va malament. La intenció és tenir-la reformada a finals d’abril. El departament també planteja millorar la funcionalitat de la borsa de docents amb una nova APP que està “en una primera fase”.
Pla de desburocratització
“Hi ha massa paperassa”, ha admès Dalmau, que ha atès els mitjans per presentar el projecte al Palau de la Generalitat. Aquestes iniciatives s’inclouen en un pla per simplificar la burocràcia a les aules, una de les reclamacions que els docents han expressat en el marc de les vagues dels últims dos mesos. “La complexitat de l’alumnat és superior i això no ho podem canviar, però hi ha marge de millora per disposar d’eines més eficients”, admeten des del departament, que es reuniran amb les direccions a final de curs per fer una “avaluació” de les mesures que ja s’han pres.
Educació assegura que ja s’han aconseguit una quinzena de fites dins d’aquest pla per desburocratitzar les aules. Entre elles, una reducció d’un 40% de les dades que els docents han d’emplenar. Tampoc cal ara signar i enviar obligatòriament els horaris als serveis territorials; tots els processos es poden consultar en un calendari únic; i els documents d’organització i gestió de centres, uns informes feixucs de més de 2.000 pàgines, ja no estan només en PDF. El departament assegura que, els pròxims quatre anys, s’implementaran 26 mesures més en aquesta línia.