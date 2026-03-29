El Departamento de Educación funciona a través de 150 aplicaciones diferentes y la gran mayoría (el 77%) tiene más de diez años. El nuevo plan con el que trabajan los técnicos de Educación, dotado de 18 millones de euros, incluye unas cuarenta medidas para simplificar esta gestión administrativa. Posiblemente, la medida de mayor impacto es una nueva aplicación –se llamará ‘La Meva Educació‘– que podrá ser utilizada por toda la comunidad educativa y que facilitará la conexión entre las familias, el alumnado y los centros. El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, quien asume las funciones en Educación por la baja de Esther Niubó, ha destacado el impulso de una herramienta “muy similar a La Meva Salut”, “un espacio interoperable para que los docentes y las direcciones de los centros puedan entrar y tener todos los calendarios de forma unificada”, ha dicho como ejemplo.

La aplicación –que se licitará “pronto”, según el departamento– se implementará por fases. La primera, que incluye todo lo relacionado con las familias, estará operativa entre junio y julio de 2027. La aplicación, que está pensada para que pueda utilizarse tanto con el móvil como con el ordenador, tendrá diferentes servicios prácticos: se podrán descargar las autorizaciones, hacer la matrícula en línea y otros pagos, consultar el historial de notas, el calendario escolar o el menú. Todo esto está en una fase muy inicial y queda por pulir detalles. En todo caso, desde el departamento explican que la intención es que también pueda haber un canal de comunicación directo con el tutor, siguiendo la línea que permite la APP de Salud con los médicos de cabecera.

A pesar de que el Plan de Rescate del departamento termina en 2030, los profesionales que trabajan en él ven poco factible que dentro de cuatro años la aplicación ya haya explotado todo su potencial. En todo caso, en futuros estadios, se irán unificando funciones que afectan exclusivamente a docentes.

Una persona consulta el espacio de La Meva Salut a través de la app | Blanca Blay (ACN)

El departamento pretende reducir el número de aplicaciones con las que trabaja actualmente, pero aún no se atreve a cuantificar cuán grande será el recorte. La intención es que ‘La Meva Educació’ incorpore progresivamente servicios que se realizan ahora a través de múltiples canales, pero es pronto para saber cuántas aplicaciones se reducirán. Otro cambio menos visible, pero práctico para el departamento, es que la aplicación estará costeada por la Generalitat, a diferencia de algunas de estas 150 que ahora están en marcha.

Por otro lado, Educación ha anunciado cambios en el programa Esfera, la herramienta que usan los docentes para subir notas, entre otras cosas. “Lo actualizaremos para que las evaluaciones sean más fáciles y no tengan que esperar horas y horas”, ha señalado Dalmau. Es una de las quejas de los maestros, cansados de hacer horas extra porque la aplicación funciona mal. La intención es tenerla reformada a finales de abril. El departamento también plantea mejorar la funcionalidad de la bolsa de docentes con una nueva APP que está “en una primera fase”.

Una alumna de la escuela de Font de la Pólvora juega con una de las maestras en el patio / Aleix Freixas (ACN)

Plan de desburocratización

“Hay demasiado papeleo”, ha admitido Dalmau, quien ha atendido a los medios para presentar el proyecto en el Palau de la Generalitat. Estas iniciativas se incluyen en un plan para simplificar la burocracia en las aulas, una de las reivindicaciones que los docentes han expresado en el marco de las huelgas de los últimos dos meses. “La complejidad del alumnado es superior y eso no lo podemos cambiar, pero hay margen de mejora para disponer de herramientas más eficientes”, admiten desde el departamento, que se reunirán con las direcciones a final de curso para hacer una “evaluación” de las medidas que ya se han tomado.

Educación asegura que ya se han logrado una quincena de hitos dentro de este plan para desburocratizar las aulas. Entre ellos, una reducción de un 40% de los datos que los docentes deben completar. Tampoco es necesario ahora firmar y enviar obligatoriamente los horarios a los servicios territoriales; todos los procesos se pueden consultar en un calendario único; y los documentos de organización y gestión de centros, unos informes pesados de más de 2.000 páginas, ya no están solo en PDF. El departamento asegura que, en los próximos cuatro años, se implementarán 26 medidas más en esta línea.