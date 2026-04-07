La consejera de Educación, Esther Niubó, se ha reincorporado al trabajo después de estar dos meses de baja por enfermedad. «Dejo atrás semanas difíciles y regreso emocionada a mis funciones al frente de la consejería», escribió en un mensaje en la red X este martes.

Hoy dejo atrás semanas difíciles y regreso emocionada a mis funciones al frente de la Consejería de @educaciocat y FP.



Quiero agradecer todas las muestras de afecto recibidas y especialmente el apoyo del presidente @salvadorilla en todo momento y al Consejero @AlbertDalmau la… pic.twitter.com/dFjzHkAUoI — Esther Niubó (@eniubo) April 7, 2026

El jueves de la semana pasada, El Món ya explicó que las intenciones de Niubó eran volver al trabajo. «Quiero agradecer todas las muestras de afecto recibidas y especialmente el apoyo del presidente, Salvador Illa, en todo momento y al consejero Albert Dalmau por haber sido el pilar del departamento en días complicados», dijo en referencia a la huelga que afecta al sector educativo. Niubó extendió su agradecimiento al equipo de profesionales encabezados por los secretarios y directores/as generales «que han trabajado como nunca al servicio de la educación del país».

Una intervención quirúrgica

La consejera se ausentó a inicios de febrero tras someterse a una intervención quirúrgica, tal como explicó ella misma en las redes sociales. «Estos últimos días me han estado haciendo diversas pruebas médicas que, finalmente, han determinado que necesito someterme a una intervención quirúrgica«, dijo hace un par de meses. Niubó recibió el alta hospitalaria el 5 de febrero y luego continuó con su recuperación en casa.

Qué gran noticia para el país y la comunidad educativa haber alcanzado este acuerdo histórico para mejorar la calidad del sistema educativo:

➕Reconocimiento de los docentes y personal de atención educativa, que pasan a tener de los niveles más altos de retribución de toda España. 👇🏼 pic.twitter.com/mFILCRmAWF — Esther Niubó (@eniubo) March 9, 2026

Niubó regresa en un momento educativo complicado, con protestas previstas para el último trimestre del curso tras el acuerdo al que llegó el Gobierno de Illa con UGT y CCOO, dos sindicatos minoritarios del sector educativo, en cuanto a las mejoras laborales de los docentes. Durante su ausencia, el ejecutivo socialista ha vivido dos jornadas de huelga de los docentes y ha presentado un plan de desburocratización en las aulas.

Nuevas movilizaciones

Sindicatos como la Ustec y los Profesores de Secundaria (Aspec), mayoritarios en el sector educativo, preparan nuevas movilizaciones para un tercer trimestre que se prevé caliente. El Gobierno quiere negociar con estos sindicatos a partir del acuerdo firmado con UGT y CCOO, una propuesta que tanto la Ustec como el Aspec rechazan.

En su momento, Niubó calificó el pacto con UGT y CCOO como una “gran noticia para el país” que permitirá “mejorar la calidad del sistema educativo”.