La consejera de Educación, Esther Niubó, se ha reincorporado al trabajo después de estar dos meses de baja por enfermedad. «Dejo atrás semanas difíciles y regreso emocionada a mis funciones al frente de la consejería», escribió en un mensaje en la red X este martes.
Hoy dejo atrás semanas difíciles y regreso emocionada a mis funciones al frente de la Consejería de @educaciocat y FP.— Esther Niubó (@eniubo) April 7, 2026
Quiero agradecer todas las muestras de afecto recibidas y especialmente el apoyo del presidente @salvadorilla en todo momento y al Consejero @AlbertDalmau la… pic.twitter.com/dFjzHkAUoI
El jueves de la semana pasada, El Món ya explicó que las intenciones de Niubó eran volver al trabajo. «Quiero agradecer todas las muestras de afecto recibidas y especialmente el apoyo del presidente, Salvador Illa, en todo momento y al consejero Albert Dalmau por haber sido el pilar del departamento en días complicados», dijo en referencia a la huelga que afecta al sector educativo. Niubó extendió su agradecimiento al equipo de profesionales encabezados por los secretarios y directores/as generales «que han trabajado como nunca al servicio de la educación del país».
Una intervención quirúrgica
La consejera se ausentó a inicios de febrero tras someterse a una intervención quirúrgica, tal como explicó ella misma en las redes sociales. «Estos últimos días me han estado haciendo diversas pruebas médicas que, finalmente, han determinado que necesito someterme a una intervención quirúrgica«, dijo hace un par de meses. Niubó recibió el alta hospitalaria el 5 de febrero y luego continuó con su recuperación en casa.
Qué gran noticia para el país y la comunidad educativa haber alcanzado este acuerdo histórico para mejorar la calidad del sistema educativo:— Esther Niubó (@eniubo) March 9, 2026
➕Reconocimiento de los docentes y personal de atención educativa, que pasan a tener de los niveles más altos de retribución de toda España. 👇🏼 pic.twitter.com/mFILCRmAWF
Niubó regresa en un momento educativo complicado, con protestas previstas para el último trimestre del curso tras el acuerdo al que llegó el Gobierno de Illa con UGT y CCOO, dos sindicatos minoritarios del sector educativo, en cuanto a las mejoras laborales de los docentes. Durante su ausencia, el ejecutivo socialista ha vivido dos jornadas de huelga de los docentes y ha presentado un plan de desburocratización en las aulas.
Nuevas movilizaciones
Sindicatos como la Ustec y los Profesores de Secundaria (Aspec), mayoritarios en el sector educativo, preparan nuevas movilizaciones para un tercer trimestre que se prevé caliente. El Gobierno quiere negociar con estos sindicatos a partir del acuerdo firmado con UGT y CCOO, una propuesta que tanto la Ustec como el Aspec rechazan.
En su momento, Niubó calificó el pacto con UGT y CCOO como una “gran noticia para el país” que permitirá “mejorar la calidad del sistema educativo”.