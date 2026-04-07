La consellera d’Educació, Esther Niubó, s’ha reincorporat a la feina després d’estar dos mesos de baixa per malaltia. “Deixo enrere setmanes difícils i retorno emocionada a les meves funcions al capdavant de la conselleria”, ha escrit en un missatge a la xarxa X aquest dimarts.
Avui deixo enrere setmanes difícils i retorno emocionada a les meves funcions al capdavant de la Conselleria d’@educaciocat i FP.— Esther Niubó (@eniubo) April 7, 2026
Dijous de la setmana passada, El Món ja va explicar que les intencions de Niubó eren tornar a la feina. “Vull agrair totes les mostres d’afecte rebudes i especialment el suport del president, Salvador Illa, en tot moment i al conseller Albert Dalmau d’haver estat el pilar del departament en dies complicats”, ha dit en referència a la vaga que afecta el sector educatiu. Niubó ha fet extensiu el seu agraïment amb l’equip de professionals encapçalats pels secretaris i directors/es generals “que han treballat com mai al servei de l’educació del país”.
Una intervenció quirúrgica
La consellera va absentar-se a inicis de febrer després de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica, tal com va explicar ella mateixa a les xarxes socials. “Aquests darrers dies m’han estat fent diverses proves mèdiques que, finalment, han determinat que necessito sotmetre’m a una intervenció quirúrgica“, va dir fa un parell de mesos. Niubó va rebre l’alta hospitalària el 5 de febrer i després va continuar amb la seva recuperació a casa.
Quina gran notícia pel país i la comunitat educativa haver assolit aquest acord històric per millorar la qualitat del sistema educatiu:— Esther Niubó (@eniubo) March 9, 2026
➕Reconeixement dels docents i personal d’atenció educativa, que passen a tenir dels nivells més alts de retribució de tota Espanya. 👇🏼 pic.twitter.com/mFILCRmAWF
Niubó torna en un moment educatiu complicat, amb protestes previstes pel darrer trimestre del curs després de l’acord al qual va arribar el Govern d’Illa amb UGT i CCOO, dos sindicats minoritaris del sector educatiu, pel que fa a les millores laborals dels docents. Durant la seva absència, l’executiu socialista ha viscut dues jornades de vaga dels docents i ha presentat un pla de desburocratització a les aules.
Noves mobilitzacions
Sindicats com la Ustec i els Professors de Secundària (Aspec), majoritaris en el sector educatiu, preparen noves mobilitzacions per un tercer trimestre que es preveu calent. El Govern vol negociar amb aquests sindicats a partir de l’acord signat amb UGT i CCOO, una proposta que tant la Ustec com l’Aspec rebutgen.
En el seu moment, Niubó va titllar el pacte amb UGT i CCOO com una “gran notícia pel país” que permetrà “millorar la qualitat del sistema educatiu”.