Lidl exhaureix el seu càmping gas portàtil: la solució ideal per a excursions per menys de 10 €

L’arribada del bon temps ha activat un mecanisme invisible en milers de nosaltres: les ganes boges de fugir de la ciutat. Però, siguem sincers, menjar un entrepà suat després d’una caminada no és el pla ideal.
Lidl ho sap i ha llançat el producte definitiu per als amants de l’aire lliure. Es tracta d’un càmping gas ultra compacte que s’ha convertit en l’objecte de desig de senderistes i amants de la platja.
No és només un fogó més; és la clau per portar el confort de la teva cuina a qualsevol lloc del món per un preu de riure. Si ets dels que busca l’aventura sense arruïnar-se, prepara la cartera.
Potència i lleugeresa en un sol clic
La por de molts usuaris quan compren un fogó portàtil és la seguretat i el pes. Lidl ha escombrat aquestes pors amb un disseny de la seva marca blanca Rocktrail que destaca per la seva estabilitat.
Aquest dispositiu utilitza cartutxos de gas estàndard, però la seva potència de flama és sorprenentment alta. Pots bullir aigua per a un cafè o cuinar un plat de pasta en pocs minuts, fins i tot amb brisa marina.
A més, el seu sistema d’encesa piezoelèctrica fa que puguis oblidar-te dels encenedors o els mistos que sempre es mullen o es perden al fons de la motxilla. (Sí, a nosaltres també ens ha passat i és una frustració total).
DADA TÈCNICA: El fogó ve amb un estoig de transport rígid que el protegeix de cops i pols. Pesa tan poc que ni te n’adonaràs que el portes a la motxilla durant la teva ruta de senderisme.
Per què tothom corre a buscar-lo a la botiga?
La resposta és senzilla: el preu imbatible. Mentre que en botigues especialitzades de muntanya aquest tipus de fogons no baixen dels 30 o 40 euros, a Lidl pots trobar-lo per una fracció d’això.
Aquesta democratització de l’equipament de càmping ha fet que no només els “pro” de la muntanya hi estiguin interessats. Famílies que van a passar el dia a la cala o parelles que busquen una escapada romàntica sota les estrelles l’estan comprant en massa.
L’èxit és tan bèstia que en moltes localitats ja s’ha penjat el cartell d’“Esgotat”. La logística de Lidl està treballant a contrarellotge per reposar les unitats abans que arribi el proper cap de setmana llarg.
OJO AL DADA: Recorda que l’ús de fogons a l’aire lliure està regulat. Comprova sempre la normativa local de prevenció d’incendis abans d’encendre la flama en zones forestals.
El complement perfecte per al teu estiu
Invertir en aquest gadget és, en realitat, invertir en llibertat gastronòmica. Poder fer-te uns ous ferrats davant d’un llac o un cafè calentet en una cala solitària a l’albada no té preu.
El manteniment és pràcticament nul. El material de l’estructura és d’acer inoxidable resistent a la corrosió, un punt vital si penses portar-lo prop del mar on la salinitat ho destrueix tot.
Lidl ha entès que el luxe del 2026 no és una taula en un restaurant car, sinó la capacitat de menjar on vulguis amb les millors vistes possibles i sense dependre de ningú.
CONSELL: No et quedis només amb el fogó. Lidl també ha tret estris de cuina d’alumini apilables que encaixen perfectament amb aquest càmping gas. El kit complet és la bomba.
L’oportunitat de l’escapada perfecta
Si tens previst fer una sortida pròximament, aquest és el moment de revisar la teva secció de basar més propera. No deixis que la teva experiència gourmet al camp depengui d’un sandvitx de gasolinera.
La febre pel càmping i el caravàning no para de créixer, i accessoris com aquest fan que qualsevol persona, sense experiència prèvia, pugui sentir-se com un autèntic expert de la supervivència (però amb menjar bo).
És pràctic, segur i extremadament econòmic. La combinació perfecta que fa que ens enamorem una vegada més de les ofertes flash que ens salven les vacances.
Abans de tancar la motxilla per a la teva propera aventura, pregunta’t si realment vols menjar fred o si prefereixes ser l’enveja de tota la muntanya.
I tu, ets dels que ja té la bombona de gas preparada o prefereixes seguir amb l’entrepà de tota la vida?