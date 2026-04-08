El Departamento de Educación busca la complicidad de las familias y ha enviado un correo «poniéndolas al día» de la «implantación progresiva» de las nuevas medidas acordadas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, minoritarias entre el colectivo docente de la escuela pública. El correo, que la comunidad educativa ha recibido de madrugada, destaca la mejora de la inversión en la escuela inclusiva, la reducción progresiva de las ratios y detalla el incremento salarial que fija el nuevo acuerdo.

«El personal docente tendrá un incremento progresivo del 30% del complemento específico en cuatro años. Esto situará las retribuciones anuales en 39.777 euros en primaria y 44.508 euros en secundaria el año 2029», desglosa el texto. Por otro lado, el departamento recuerda que, a partir del curso 2026-2027, se pagarán 50 euros por noche para un máximo de dos profesionales por grupo en actividades fuera de los centros que impliquen dormir fuera de casa, como por ejemplo las colonias, que están en peligro el curso que viene por la revuelta de las asambleas de docentes.

El correo destaca al mismo tiempo los 300 millones que el pacto destinará al refuerzo de la escuela inclusiva, un aspecto bien valorado pero considerado insuficiente por tres de los cuatro sindicatos críticos —la USTEC, CGT e Intersindical— y rechazado por Profesores de Secundaria (Aspec), que no comparte el modelo de inclusiva actual. «Consolidaremos —dice el departamento en el correo— figuras socioeducativas como los y las técnicas de integración social y educadoras sociales, reforzaremos apoyos especializados como los y las maestras de audición y lenguaje, ampliaremos las plazas en los centros de educación especial, y revisaremos las aulas de acogida para adecuarlas mejor a la realidad actual del sistema educativo».

El correo que ha enviado el Departamento de Educación

El departamento comunica que otro de los objetivos del acuerdo es «el horizonte de consolidar» grupos de 20 alumnos en infantil y primaria y de 25 alumnos en la ESO. También habla del nuevo plan de desburocratización, criticado por los sindicatos mayoritarios, cuyo objetivo es «reducir la carga administrativa para garantizar más eficacia y más tiempo para la docencia».

El correo indigna a los sindicatos críticos con el acuerdo

El boletín, que se ha estrenado con este correo, ha enfurecido a los sindicatos críticos con este acuerdo, que califican de «inaceptable» que el departamento use el canal de comunicación con las familias para hacer «publicidad barata» del acuerdo. Así se ha expresado la portavoz nacional de la USTEC, Iolanda Segura, en declaraciones a El Món. «Buscaron complicidad con las direcciones y ahora lo hacen con las familias. Enviar este correo es una manera de despreciar nuestra lucha. ¿Qué quieren? ¿Que las familias se pongan contra nosotros? Es increíble y traspasa todos los límites», se queja Segura.

Marc Martorell, de La Intersindical, ve «lamentable» que el departamento «quiera enfrentar a las familias con el 90% de los docentes que no compartimos el acuerdo» mediante un correo que también califican de «propaganda burda». «Casualmente, es el número 1 del boletín, hecho ad hoc para esta manipulación institucional y política. Es vergonzoso que el gobierno utilice así las instituciones del país», sentencia Martorell, que confía tener igualmente a las familias «de nuestro lado». Por otro lado, Junts también ha mostrado su indignación. La diputada Judith Toronjo considera una «grave irresponsabilidad» y opina que «no se puede gobernar poniendo familias contra docentes». «Menos publicidad, más respeto institucional y más diálogo real con la comunidad educativa», ha reclamado.