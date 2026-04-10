Los docentes han enviado un correo a las familias como respuesta al boletín que el Departamento de Educación envió el pasado miércoles; en una primera entrega, resaltando las mejoras del acuerdo que ha firmado con UGT y CCOO con la negativa del resto de sindicatos. El mail de los docentes, que con ironía se llama “Boletín de los equipos docentes” –el del departamento se llamaba “Boletín de la comunidad educativa”–, cuestiona el acuerdo y el “relato optimista” que hace el Gobierno. «Creemos necesario explicarles qué implican realmente estas medidas en el día a día de las escuelas», expone el boletín.

El mail, que ha podido consultar El Món, responde una a una las proclamas del ejecutivo en su boletín. De entrada, los docentes advierten que «no se trata de confrontar, sino de poner contexto y transparencia» al acuerdo. Señalan que las inversiones anunciadas “no resuelven el problema estructural” y recuerdan a las familias que la inversión en el conjunto del sistema educativo –excluyendo las universidades– continúa “lejos del 6%” que estipula la Ley de Educación del 2017.

El correo también cuestiona el incremento del 30% del complemento salarial de la Generalitat, remarcando que no se trata de una “mejora extraordinaria” sino una “recuperación parcial” de los recortes que la Generalitat aplicó en 2010. Es el mismo argumento de los sindicatos, que alegan una pérdida del poder adquisitivo continuada durante los últimos años. El mail también advierte que la reducción de las ratios “será progresiva y no garantizada en todos los centros” y no la atribuye a una medida gubernamental sino a un efecto de la “caída de la natalidad”.

Finalmente, los docentes añaden aspectos del «día a día» que «no aparecen en el boletín» del departamento. Educación habla de desburocratización y mejoras tecnológicas, pero ignora, según los profesionales, la falta de personal administrativo, la carga burocrática e ignora una actitud «poco participativa» con el colectivo. «Este acuerdo –concluye el mail– incorpora algunas mejoras, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema, no garantiza cambios inmediatos en las aulas y mantiene una distancia importante entre el relato y la realidad que vivimos».

El director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una visita el año pasado a la Escuela Marta Mata (Barcelona) / David Zorrakino (Europa Press)

Los sindicatos criticaron el boletín “propagandístico” de Educación

El mail responde así al boletín que ha creado el departamento para comunicarse con las familias, criticado por la USTEC y la Intersindical, entre otros, que lo han calificado de “propagandístico”. La USTEC, sindicato mayoritario entre los docentes, acusó al Gobierno de “manipular” y de “querer dividir” a los docentes y las familias, y había pedido a los docentes responder con una carta “clara y honesta” a las familias.

Todo esto, tras una reunión entre la consejera Esther Niubó y la USTEC, que se han encontrado después de la reincorporación de la titular de Educación, ausente durante dos meses por un cáncer. La reunión, sin acuerdo, ha constatado nuevamente la distancia entre las dos partes. Los sindicatos ya plantean diferentes opciones de huelga y avanzan que el tercer trimestre “será movido”.