La consejera de Educación, Esther Niubó, ha revelado el motivo por el cual se apartó de la vida política durante unos meses. En una entrevista realizada en la Cadena Ser Catalunya, y recogida por la ACN, Niubó ha explicado que el pasado mes de febrero fue operada del cáncer de Timo, un cáncer que afecta una glándula situada entre los pulmones y el corazón y que la mantuvo apartada de la vida política durante dos meses de baja. Ahora, la titular de Educación destaca que ha recibido el alta y se encuentra «en todas las condiciones» para ejercer sus funciones.

Niubó ha asegurado que se encuentra «recuperada» y que fue alrededor de Navidad cuando comenzó a notar problemas en su salud, como problemas de visión. Ante estos hechos acudió al médico, quienes terminaron diagnosticándole una enfermedad llamada miastenia gravis, una afección que provoca fatiga muscular, y que puede estar vinculada a este tipo de cáncer. Los médicos confirmaron el diagnóstico de cáncer de Timo y realizaron la intervención quirúrgica. La consejera, además, ha destacado que evitó explicar qué era lo que la apartaba de la vida política para «proteger» a su familia ante una operación «compleja».

La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, durante el pleno en el Parlamento esta semana / Bernat Vilaró (ACN)

Una Navidad marcada por la enfermedad

La titular de Educación ha explicado que las fiestas de Navidad fueron un momento crítico y que pasó una Navidad «complicada» porque los problemas de visión derivados de la enfermedad iban aumentando. Según la consejera uno de los primeros momentos en los cuales notó los efectos de la enfermedad fue en la ofrenda a la tumba del presidente Francesc Macià, cuando notó que no podía enfocar con un ojo y, posteriormente comprobó que los problemas de enfoque aumentaban y desarrollaba una gran sensibilidad a la luz. Al principio Niubó ha explicado que dejó pasar los días para ver si existía una mejora, pero que pasado Navidad tuvo que ir a urgencias ante los problemas que padecía.