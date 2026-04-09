La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha revelat el motiu pel qual es va apartar de la vida política durant uns mesos. En una entrevista feta a la Cadena Ser Catalunya, i recollida per l’ACN, Niubó ha explicat que el passat mes de febrer va ser operada del càncer de Tim, un càncer que afecta una glàndula que se situa entre els pulmons i el cor i que la va tenir apartada de la vida política durant dos mesos de baixa. Ara, la titular d’Educació destaca que ha rebut l’alta i es troba “en totes les condicions” per exercir les seves funcions.
Niubó ha assegurat que es troba “recuperada” i que va ser als voltants de Nadal quan va començar a notar problemes en la seva salut, com ara problemes de visió. Davant d’aquests fets va acudir al metge, els quals van acabar diagnosticant-li una malaltia anomenada miastènia gravis, una afectació que provoca fatiga muscular, i que pot estar vinculada a aquest tipus de càncer. Els metges van confirmar el diagnòstic de càncer de Tim i van realitzar la intervenció quirúrgica. La consellera, a més, ha destacat que va evitar explicar què era el que l’apartava de la vida política per “protegir” la seva família davant d’una operació “complexa”.
Un Nadal marcat per la malaltia
La titular d’Educació ha explicat que les festes de Nadal van ser un moment crític i que va passar un Nadal “complicat” perquè els problemes de visió derivats de la malaltia anaven augmentant. Segons la consellera un dels primers moments en els quals va notar els efectes de la malaltia va ser en l’ofrena a la tomba del president Francesc Macià, quan va notar que no podia enfocar amb un ull i, posteriorment va comprovar que els problemes d’enfocament augmentaven i desenvolupa una gran sensibilitat a la llum. Al principi Niubó ha explicat que va deixar passar els dies per veure si existia una millora, però que passat Nadal va haver d’anar a urgència davant dels problemes que patia.