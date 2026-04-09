El regreso de la consejera Esther Niubó al frente de Educación no ha supuesto ningún cambio significativo entre el departamento y los cuatro sindicatos críticos con el acuerdo que el ejecutivo de Salvador Illa ha alcanzado con la UGT y CCOO. “Ha desaprovechado la ocasión para rectificar el error que cometió el Gobierno durante su baja”, ha señalado la USTEC, el mayoritario entre el colectivo docente, tras reunirse con la consejera en la sede del departamento.

Por la mañana, en una entrevista en SER Catalunya, Niubó ha descartado dar un giro de 180 grados en la estrategia que ha seguido el ejecutivo durante su ausencia y ha calcado el argumentario del consejero Albert Dalmau, que la ha sustituido los últimos dos meses. “No nos planteamos tocar el acuerdo, sino desplegarlo”, ha confirmado durante la entrevista. Después de la reunión, la primera entre la USTEC y la consejera desde su regreso al cargo, la semana pasada, la portavoz nacional del sindicato, Iolanda Segura, ha lamentado que «no ha habido ningún avance» y ha adelantado que continuarán con el plan de huelgas y paros de cara al tercer trimestre.

“No nos hemos levantado de la mesa, pero sí que necesitamos un salto cualitativo en las medidas que proponga el departamento. En caso de no ser así, las negociaciones continuarán estancadas”, ha resumido después del encuentro. La USTEC, que ostenta la mayoría sindical de los maestros de la escuela pública (el 38% de los representantes sindicales), advierte que “cada vez hay más iniciativas” de protesta gestándose en los centros. Entre ellas, la idea de dejar de hacer salidas y colonias el próximo curso.

La consejera de Educación, Esther Niubó, durante una comparecencia en comisión parlamentaria / David Zorrakino (Europa Press)

Nuevas huelgas en el tercer trimestre

La USTEC ve “inaceptable” e “impropio de un gobierno democrático” que los consejeros, primero Dalmau y ahora Niubó, defiendan que el acuerdo contempla “la mayoría sindical”. La suma de CCOO y UGT solo alcanza el 22,9% de la representación sindical del sector, si tenemos en cuenta el colectivo docente no universitario de la escuela pública. La USTEC, con el 38% de los representantes ostenta la mayoría sindical.

A diferencia del último encuentro con el consejero Dalmau, solo ha asistido la USTEC, que entendía la reunión como una “oportunidad” para tantear nuevos escenarios en esta nueva etapa con Niubó de nuevo al frente. En todo caso, ha especificado Segura, en esta reunión se ha solicitado un espacio de negociación unitario para mejorar el acuerdo vigente. ⁠»Mañana nos reunimos los sindicatos de la huelga y trabajaremos en el calendario de movilizaciones. Estamos más unidos que nunca», ha explicado.

Profesores de Secundaria (Aspec), el segundo sindicato con más representación, la CGT y la Intersindical también discrepan con el departamento. El acuerdo, insisten los cuatro, no recupera el poder adquisitivo perdido, ni se notará el año próximo en los centros a escala de despliegue de recursos de la escuela inclusiva, argumentan. “El acuerdo no ofrece una solución real a las necesidades de la educación pública del país y de las condiciones de trabajo de sus profesionales”, ha insistido nuevamente la USTEC.