El regreso de la consejera de Educación, Esther Niubó, al frente del departamento no ha supuesto ningún cambio discursivo. En la línea de las declaraciones del titular de Presidencia, Albert Dalmau, quien ha dirigido la consejería durante la baja médica de la titular, Niubó ha pedido a la USTEC y al resto de sindicatos críticos «sumarse» al pacto que firmó el Gobierno con UGT y CCOO, minoritarios entre el colectivo docente. En una entrevista en SER Catalunya, la primera tras el regreso al trabajo, Niubó no ha cambiado ni una coma de la posición de su departamento de los últimos dos meses. «No nos planteamos tocar el acuerdo, sino desplegarlo», ha incidido pocas horas antes de reunirse con la USTEC. Niubó ha reiterado que quieren «escuchar» a todos los sindicatos, pero ha avanzado que continuará en la línea del Gobierno de las últimas semanas. Dalmau ya ha dejado clara la posición del Gobierno, enfocada al «despliegue del acuerdo». Es decir, en la forma en que se deben implementar las mejoras, pero en ningún caso a hablar de otras medidas.

La nueva consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante el acto de toma de posesión del Gobierno / Europa Press

Niubó ha defendido el pacto, tal como ya había hecho en las redes sociales durante su ausencia, destacando su «importancia» y lamentando que «no se le ha dado la importancia que tiene». En este sentido, defiende que el colectivo docente de Catalunya será «el tercero mejor pagado» en 2029, una afirmación que chirría tanto a sindicatos como al grueso de los docentes, quienes cuestionan un cálculo que no tiene en cuenta la inflación —el costo de vida subirá en cuatro años, y no se sabe cuánto— ni las posibles mejoras que hagan otros territorios.

El acuerdo con UGT y CCOO incorpora un incremento del 30% del complemento específico de la Generalitat. «Todo se puede ir ajustando», ha defendido la consejera, preguntada por una hipotética casuística en la que nuevas mejoras en otras administraciones dejen de nuevo a Catalunya a la cola. En todo caso, son hipótesis a largo plazo. «He sentido que no es un acuerdo suficiente. No todos los acuerdos son como querríamos. Pero es el mejor acuerdo posible», ha dicho para cerrar la puerta a la revisión inmediata del pacto que piden la USTEC, Profesores de Secundaria (Aspec), la CGT y la Intersindical.

Críticas al nuevo boletín que se envía a las familias

Niubó también ha defendido el nuevo boletín que el departamento ha decidido enviar a las familias, que se ha estrenado esta semana con un resumen de las virtudes del acuerdo firmado con UGT y CCOO. Niubó ha equiparado este mail «informativo» con los que reciben los docentes y las direcciones cada quince días con información operativa para los profesionales del sector. «En este caso, en el primer [boletín] para las familias, nos parecía importante informar del acuerdo», ha apuntado. «No enfrenta a nadie, es informativo», ha dicho ante las críticas de la USTEC y la Intersindical.

La consejera se ha reincorporado al frente del departamento después de dos meses de baja por un cáncer, tal como ha explicado ella misma en la entrevista. Se reunió con el presidente, Salvador Illa, el martes, poco antes de volver a sentarse en el Consell Executiu, y este jueves se reúne con la USTEC, sindicato mayoritario entre los docentes de la escuela pública. Sobre la mesa de su despacho también está la interlocutoria que ordena ejecutar la sentencia contra el catalán del TSJC, que amenaza el decreto del gobierno de Pere Aragonès (ERC) para aplicar la ley aprobada en el Parlamento en 2022 para defender las escuelas de las demandas que obligaban a algunos centros a hacer un 25% de las clases en catalán.