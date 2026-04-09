El retorn de la consellera d’Educació, Esther Niubó, al capdavant del departament no ha suposat cap canvi discursiu. En la línia de les declaracions del titular de Presidència, Albert Dalmau, que ha dirigit la conselleria durant la baixa mèdica de la titular, Niubó ha demanat a la USTEC i la resta de sindicats crítics “sumar-se” al pacte que va signar el Govern amb UGT i CCOO, minoritaris entre el col·lectiu docent. En una entrevista a SER Catalunya, la primera després del retorn a la feina, Niubó no ha canviat ni una coma de la posició del seu departament dels darrers dos mesos. “No ens plantegem tocar l’acord, sinó desplegar-lo”, ha incidit poques hores abans de reunir-se amb la USTEC. Niubó ha reiterat que volen “escoltar” tots els sindicats, però ha avançat que continuarà en la línia del Govern de les darreres setmanes. Dalmau ja ha deixat clara la posició del Govern, enfocada al “desplegament de l’acord”. És a dir, en la forma en què s’han d’implementar les millores, però en cap cas a parlar d’altres mesures.
Niubó ha defensat el pacte, tal com ja havia fet a les xarxes socials durant la seva absència, remarcant-ne la “importància” i lamentant que “no se li ha donat la importància que té”. En aquest sentit, defensa que el col·lectiu docent de Catalunya serà “el tercer més ben pagat” el 2029, una afirmació que grinyola tant a sindicats com al gruix dels docents, que qüestionen un càlcul que no té en compte la inflació —el cost de la vida pujarà en quatre anys, i no sé sap quant— ni les possibles millores que facin altres territoris.
L‘acord amb UGT i CCOO incorpora un increment del 30% del complement específic de la Generalitat. “Tot es pot anar ajustant”, ha defensat la consellera, preguntada per una hipotètica casuística en què noves millores en altres administracions deixin de nou Catalunya a la cua. En tot cas, són hipòtesis a llarg termini. “He sentit que no és un acord suficient. No tots els acords són com voldríem. Però és el millor acord possible”, ha dit per tancar la porta a la revisió immediata del pacte que demanen la USTEC, Professors de Secundària (Aspec), la CGT i la Intersindical.
Crítiques al nou butlletí que s’envia a les famílies
Niubó també ha defensat el nou butlletí que el departament ha decidit enviar a les famílies, que s’ha estrenat aquesta setmana amb un recull de les virtuts de l’acord signat amb UGT i CCOO. Niubó ha equiparat aquest mail “informatiu” amb els que reben els docents i les direccions cada quinze dies amb informació operativa per als professionals del sector. “En aquest cas, en el primer [butlletí] per a les famílies, ens semblava important informar de l’acord”, ha apuntat. “No enfronta ningú, és informatiu”, ha dit davant les crítiques de la USTEC i la Intersindical.
La consellera s’ha reincorporat al capdavant del departament després de dos mesos de baixa per un càncer, tal com ha explicat ella mateixa en l’entrevista. Va reunir-se amb el president, Salvador Illa, dimarts, poc abans de tornar a seure al Consell Executiu, i aquest dijous es reuneix amb la USTEC, sindicat majoritari entre els docents de l’escola pública. Sobre la taula del seu despatx també hi ha la interlocutòria que ordena executar la sentència contra el català del TSJC, que amenaça el decret del govern de Pere Aragonès (ERC) per aplicar la llei aprovada al Parlament el 2022 per defensar les escoles de les demandes que obligaven alguns centres a fer un 25% de les classes en català.
🔴@eniubo, consellera d'Educació i Formació Professional, explica per primera vegada a l'@AquiCatalunya quina ha estat la malaltia que l'ha mantingut apartada del seu càrrec durant dos mesos— Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) April 9, 2026
