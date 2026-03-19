Els docents tallen les carreteres del Vallès i el Maresme en la quarta jornada de vaga

El sector educatiu manté el pols i la pressió al Govern de la Generalitat de Catalunya. Després de tres jornades de vaga amb mobilitzacions a Barcelona, Tarragona i Lleida aquest dijous és el torn dels docents de les comarques gironines i zones de l’àrea metropolitana nord de Barcelona. Una jornada de vaga, per quart dia consecutiu, que ha començat amb talls a la C-58 entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Vallès Occidental), on prop de 200 manifestants han barrat el pas als vehicles en aquesta important carretera catalana.
Els manifestants s’han concentrat al pàrquing d’un centre comercial de Sant Quirze, prop de la frontera amb Sabadell, i des d’allà s’han mobilitzat fins a la carretera amb xiulets, pancartes i amb crits de ‘vaga, vaga’.
On també han tallat la circulació és a Mataró, on els manifestants s’han concentrat abans de les vuit del matí i, amb el suports dels Bombers -els quals tenen un parc a tocar de l’accés a la capital maresmenca per la C-60- han barrat el pas dels vehicles que entraven i sortien de la ciutat mataronina per la C-60.
🔴 Oberta la C-58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, encara tallada sentit nord per #manifestacions pic.twitter.com/iJhrkyGZiE— Trànsit (@transit) March 19, 2026
Els docents exigeixen que el Govern escolti les reivindicacions del sector
En declaracions fetes a l’ACN Daniel Marcos, docent de l’Institut Ferran Casablancas de Sabadell, ha assegurat que les reclamacions dels professionals educatius es basen en el fet que el Govern escolti les seves reivindicacions i torni a asseure’s a la taula per negociar amb els sindicats dels docents. Marcos ha qualificat l’acord del Govern amb CCOO i UGT d'”insuficient” i assegura que els dos sindicats minoritaris han “traït” la confiança dels docents. El docent ha lamentat la manca de voluntat d’Educació per negociar i atendre les reclamacions del sector i assenyala que “com a docents el poder que tenim és aturar una mica el país, no som una activitat productiva, necessitem generar molèsties perquè se’ns escolti”.