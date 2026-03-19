Los docentes cortan las carreteras del Vallès y el Maresme en el cuarto día de huelga

El sector educativo mantiene el pulso y la presión al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Después de tres días de huelga con movilizaciones en Barcelona, Tarragona y Lleida, este jueves es el turno de los docentes de las comarcas gerundenses y zonas del área metropolitana norte de Barcelona. Una jornada de huelga, por cuarto día consecutivo, que ha comenzado con cortes en la C-58 entre Sant Quirze del Vallès y Sabadell (Vallès Occidental), donde cerca de 200 manifestantes han bloqueado el paso a los vehículos en esta importante carretera catalana.

Los manifestantes se han concentrado en el aparcamiento de un centro comercial de Sant Quirze, cerca de la frontera con Sabadell, y desde allí se han movilizado hasta la carretera con silbidos, pancartas y gritos de ‘huelga, huelga’.

También han cortado la circulación en Mataró, donde los manifestantes se han concentrado antes de las ocho de la mañana y, con el apoyo de los Bomberos -los cuales tienen un parque cerca del acceso a la capital del Maresme por la C-60- han bloqueado el paso de los vehículos que entraban y salían de la ciudad mataronense por la C-60.

🔴 Abierta la C-58 en Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona, aún cortada sentido norte por #manifestacions pic.twitter.com/iJhrkyGZiE — Trànsit (@transit) March 19, 2026

Los docentes exigen que el Gobierno escuche las reivindicaciones del sector

En declaraciones hechas a la ACN Daniel Marcos, docente del Instituto Ferran Casablancas de Sabadell, ha asegurado que las reclamaciones de los profesionales educativos se basan en que el Gobierno escuche sus reivindicaciones y vuelva a sentarse a la mesa para negociar con los sindicatos de los docentes. Marcos ha calificado el acuerdo del Gobierno con CCOO y UGT de «insuficiente» y asegura que los dos sindicatos minoritarios han «traicionado» la confianza de los docentes. El docente ha lamentado la falta de voluntad de Educación para negociar y atender las reclamaciones del sector y señala que «como docentes el poder que tenemos es parar un poco el país, no somos una actividad productiva, necesitamos generar molestias para que se nos escuche».