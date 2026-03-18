El malestar d’un sector important dels docents no ha fet canviar de parer Salvador Illa. El president de la Generalitat manté la “mà estesa” als docents per sumar-se a l’acord entre el Departament d’Educació, CCOO i UGT, però no sembla obert a modificacions considerables o reculades a curt termini que permetin aconseguir el suport d’USTEC-STEs (IAC), la CGT i la Intersindical. Durant la sessió de control del ple del Parlament celebrada aquest dimecres, el cap de l’executiu ha defensat que el pacte inclou “passos” per millorar salaris, tot i que ha admès que encara s’ha d’avançar per millorar les condicions de treball dels docents, que ha reconegut que són “difícils”.
Aquesta ha estat la resposta d’Illa a la pregunta formulada pel diputat de la CUP Xavier Pellicer, que acusat el president de la Generalitat de “presumir d’arribar a desacords”, tot instant-lo a seure amb USTEC i “escoltar” els docents i no a “arribar a acords amb minories”. Malgrat que l’acord sobre educació només s’ha signat amb CCOO i UGT i no amb la resta de sindicats, entre ells USTEC, que és el majoritari, Illa l’ha reivindicat en considerar que fa “passos” per millorar salaris, tot i admetre que cal fer més. “Crec que hem fet passos per millorar (la part retributiva). Se n’han de fer més? Per descomptat que sí. El Govern els farà? Per descomptat que sí“, ha insistit.
Tercera jornada de vaga
La reivindicació dels docents -que durant tota la setmana s’està deslocalitzant a les quatre capitals catalanes i que divendres tindrà una manifestació unitària- ha viscut avui la seva tercera jornada de vaga. Els docents de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran i la Catalunya Central han tallat l’A-2 en diversos punts de les comarques de Ponent. A les set del matí els docents han tallat l’A-2 al tram Lleida-Alpicat en sentit Saragossa i a Soses en sentit Barcelona i cap a les vuit un centenar de persones també han tallat la via en els dos sentits a Alcarràs. Uns talls que també s’han produït a la C-55 a Manresa, quan un centenar de docents han tallat la circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa.
Cal recordar que els sindicats impulsors d’aquestes mobilitzacions rebutgen l’acord perquè consideren que “s’ha tancat fora de la Mesa Sectorial” i que és el resultat d’un procés de negociació “paral·lel” en què les dues organitzacions “han seguit l’ordre de signar de les seves direccions”. Creuen que el pacte suposa el “trencament de la negociació amb la major part de la representació sindical” i segueix una estratègia que no cerca convèncer la majoria dels treballadors ni resoldre el conflicte, sinó “dividir i desmobilitzar”.
Suport de la pagesia catalana
Precisament, els docents han guanyat un aliat de gran valor en aquesta lluita com és el gremi de la pagesia catalana Revolta Pagesa. En un comunicat, els pagesos assenyalen que les demandes dels docents “són les mateixes que porta temps fent la pagesia del nostre país. Revolta pagesa ha decidit donar ple suport al sector i a les seves protestes i sumar-nos a les seves mobilitzacions”. De fet, el passat dimarts els pagesos van participar de les mobilitzacions dels docents del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre aixecant una barricada improvisada a Montblanc amb pneumàtics i encreuant els tractors a la carretera.