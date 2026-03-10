Impulsen una consulta entre el professorat per l’acord amb Educació

L’acord amb el Departament d’Educació no convenç una part dels sindicats. USTEC-STEs (IAC), CGT i la Intersindical han decidit impulsar una consulta per determinar si el pacte segellat entre la Generalitat, CCOO i la UGT compta amb l’aval del professorat. Aquest plebiscit s’ha enviat per correu electrònic a través de la xarxa Xtec i tot el personal educatiu podrà respondre-hi fins al pròxim divendres 13 de març.
Cal recordar que els sindicats impulsors d’aquesta iniciativa rebutgen l’acord perquè consideren que “s’ha tancat fora de la Mesa Sectorial” i que és el resultat d’un procés de negociació “paral·lel” en què les dues organitzacions “han seguit l’ordre de signar de les seves direccions”. Creuen que el pacte suposa el “trencament de la negociació amb la major part de la representació sindical” i segueix una estratègia que no cerca convèncer la majoria dels treballadors ni resoldre el conflicte, sinó “dividir i desmobilitzar”.
Des del sindicat USTEC -el sindicat majoritari que no ha volgut subscriure el pacte- adverteixen en unes declaracions recollides per l’ACN que, si el resultat de la consulta és en contra de l’acord, convocaran un cicle de vagues “històriques” la setmana vinent, que coincidiran amb les aturades ja previstes del 16 al 20 de març. Alhora, ha avisat que el nivell d’organització actual als centres és “altíssim” i que les mobilitzacions del sector educatiu poden arribar a “paralitzar el país”.
Oberts a negociar amb la resta de sindicats
Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assenyalat aquest dimarts que l’executiu està “sempre obert a continuar el diàleg” amb USTEC i la resta de sindicats contraris a l’acord, sempre que “hi hagi un principi de realitat i del que es pot assumir” en les propostes. Paneque creu que les demandes salarials i retributives manifestades fins ara pel sindicat estan “molt lluny del que es pot afrontar”.