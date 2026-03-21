El Govern manté la “mà estesa” als docents sense renunciar a l’acord ja tancat

La Generalitat està oberta a negociar amb els docents, però sempre sobre la base de l’acord ja tancat. Així ho ha reiterat aquest dissabte el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha afirmat que l’executiu de Salvador Illa continua oferint “mà estesa” al conjunt de la comunitat educativa per tal que se sumin al pacte entre el Departament d’Educació, CCOO i UGT.
En una atenció als mitjans de comunicació des de Ciutadilla (Urgell), on ha inaugurat la rehabilitació de vuit pisos públics situats a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, Dalmau considera que hi ha marge de negociació amb USTEC-STEs (IAC), la CGT i la Intersindical i ha reconegut que el malestar es produeix després de dècades “en què no s’havien apujat els sous i no s’havien tocat les ràtios”. En aquest sentit, el conseller diu que l’acord amb UGT i CCOO així ho contempla i, a més, ha de permetre reduir la burocràcia i augmentar els recursos a l’escola inclusiva.
Un acord de pressupostos que permeti no perdre “ni un euro”
Per altra banda, el conseller de la Presidència també s’ha pronunciat aquest dissabte sobre la negociació dels pressupostos. Dalmau ha assegurat que l’executiu de Salvador Illa té una “coincidència estratègica” amb ERC, en el fet que ambdós creuen que el país “no pot quedar bloquejat” i necessita pressupostos, però ha evitat concretar les propostes que posaran sobre la taula dels republicans per aconseguir arribar a un acord. Amb tot, ha insistit que reballaran durant les pròximes setmanes “per garantir que abans de l’estigui” Catalunya tingui uns nous comptes que permetin que “no es perdi ni un euro”. “És un clam de tothom que el país necessita tirar endavant, que necessita acords i pressupostos”, ha remarcat Dalmau, tot fent referència a l’augment dels preus energètics o les inversions necessàries en sanitat, infraestructures, habitatge i educació.