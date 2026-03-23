La setmana passada els docents van viure cinc dies de vaga històrics les quals van finalitzar divendres amb una marxa multitudinària –junt amb els metges– a les portes del Parlament de Catalunya. Unes mobilitzacions que van servir per treure múscul i pressionar el Govern de Salvador Illa per reclamar millores laborals del sector.
Unes mobilitzacions que encara porten cua i els sindicats de docents tornen a posar pressió sobre la Generalitat i collen Illa a través d’una carta enviada al president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. USTEC, Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), CGT i la Intersindical han enviat aquesta carta aquest dilluns i asseguren que el Govern “no pot limitar-se al silenci” després de les grans mobilitzacions de la setmana passada.
En la missiva enviada al president i al conseller de la presidència els sindicats insten els representants polítics a reunir-se de forma “urgent” aquest dimarts al matí a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. Segons asseguren els representants sindicals en la carta, recollida per l’ACN, la reunió entre els sindicats i la Generalitat ha de servir per “abordar la situació de conflicte educatiu que continua plenament oberta”.
Els sindicats treuen pit de les mobilitzacions
La carta cap al Govern arriba després d’una setmana en la qual els docents s’han mobilitzat multitudinàriament. Unes manifestacions que segons els sindicats dels docents han posat de manifest que el conflicte “no es pot considerar desactivat ni resolt”. Els sindicats asseguren que “la resposta del col·lectiu ha estat prou contundent per exigir una rectificació política i l’obertura immediata d’un espai de negociació real” i demanen, davant d’aquestes mobilitzacions, que el Govern assumeixi “la responsabilitat política corresponent” i comenci a negociar amb els sindicats majoritaris després d’haver-los menystingut en la negociació de l’acord que sí que es va firmar amb els sindicats minoritaris com són CCOO i UGT.