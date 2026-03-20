Els sindicats de docents majoritaris desafien al Govern i posen data, lloc i hora per reprendre la negociació amb Educació. Els mestres insten l’executiu de Salvador Illa a reunir-se amb el col·lectiu dimarts vinent a les 10 hores, a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. “Si no hi assisteix o si no mostra voluntat de reunir-se, aquest curs no acabarà amb normalitat”, ha avançat la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, en una atenció als mitjans prèvia a la manifestació que recorre el centre de Barcelona. “No seure amb nosaltres seria negligent”, ha assegurat.
La resta de sindicats que han convocat la vaga –Professors de Secundària, la CGT i Intersindical– també s’han unit a aquesta crida. “L’acord no és històric, el que és històric són les mobilitzacions. Volem reobrir les negociacions”, ha apuntat la secretària general de CGT Educació, Laura Gené. Marc Martínez, de la Intersindical, ha recordat que han “paralitzat el país” durant una setmana i ha instat l’executiu a invertir el 6% del PIB al sistema educatiu. “Avui, Barcelona tremola“, ha acabat tancant Segura, que ha demanat la presència a la reunió del president de la Generalitat, Salvador Illa; del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha assumit les funcions d’Educació per la baixa mèdica d’Esther Niubó; i del secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez.
Malgrat la proposta, el Govern continua reticent a reobrir la negociació. La portaveu de l’exeuctiu, Sílvia Panque, ha tancat de nou la porta malgrat les paraules de la consellera d’Economia, Alícia Romero, aquest matí a TV3, en què ha assegurat que “si Educació ha de tornar a seure, seurà”. Tot i això, minuts més tard, Panque ha defensat que l’acord amb UGT i CCOO “és bo” i ha descartat novament reprendre les negociacions amb la resta de sindicats.
Participació més alta que al febrer
Els sindicats conclouen amb una gran manifestació unitària a Barcelona cinc dies de vaga territorialitzada. “És un clam unitari: els docents volen continuar un procés [negociador] que no hauria d’haver trencat mai”, remarquen els sindicats. “El pacte no reverteix cap mancança: és un error, una irresponsabilitat i una negligència”, insisteixen. Les agrupacions celebren el nivell d’implicació dels mestres, que han seguit de forma notable la vaga d’aquesta setmana. Prop del 65% dels docents s’han quedat a casa; xifra que Educació ha rebaixat entre el 30 i 40%.
Aquest divendres, en què l’aturada és general, els sindicats ha xifrat en un 90% el seguiment de la vaga, una xifra que Educació ha rebaixat al 39,6%. En tot cas, aquest gairebé 40% oficial és més alt que el 36,8% que el Departament va publicar en la mobilització històrica del passat 11 de ferber. Més enllà dels docents de l’escola pública, també estan cridats a la vaga els mestres de la concertada; el personal d’atenció educativa, el d’administració i serveis, el del lleure educatiu i l’etapa 0-3.
La manifestació ha reunit quatre columnes a la plaça de Tetuan, pels volts de les 12 del migdia, i enfila cap al Parlament de Catalunya pel passeig de Sant Joan, passant per l’Arc de Triomf. Allà coincidiran amb el final de la concentració dels metges, que també s’han manifestat aquest divendres al centre de Barcelona per reclamar un estatut propi.