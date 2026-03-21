El Govern mantiene la «mano extendida» a los docentes sin renunciar al acuerdo ya cerrado

La Generalitat está abierta a negociar con los docentes, pero siempre sobre la base del acuerdo ya cerrado. Así lo ha reiterado este sábado el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, quien ha afirmado que el ejecutivo de Salvador Illa continúa ofreciendo «mano extendida» al conjunto de la comunidad educativa para que se sumen al pacto entre el Departamento de Educación, CCOO y UGT.

En una atención a los medios de comunicación desde Ciutadilla (Urgell), donde ha inaugurado la rehabilitación de ocho pisos públicos situados en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, Dalmau considera que hay margen de negociación con USTEC-STEs (IAC), la CGT y la Intersindical y ha reconocido que el malestar se produce después de décadas «en que no se habían subido los sueldos y no se habían tocado las ratios». En este sentido, el consejero dice que el acuerdo con UGT y CCOO así lo contempla y, además, debe permitir reducir la burocracia y aumentar los recursos en la escuela inclusiva.

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, comparece en comisión parlamentaria para presentar los presupuestos de su departamento | Parlament

Un acuerdo de presupuestos que permita no perder «ni un euro»

Por otra parte, el consejero de la Presidencia también se ha pronunciado este sábado sobre la negociación de los presupuestos. Dalmau ha asegurado que el ejecutivo de Salvador Illa tiene una «coincidencia estratégica» con ERC, en el hecho de que ambos creen que el país «no puede quedar bloqueado» y necesita presupuestos, pero ha evitado concretar las propuestas que pondrán sobre la mesa de los republicanos para conseguir llegar a un acuerdo. Con todo, ha insistido en que trabajarán durante las próximas semanas «para garantizar que antes de que se acabe» Cataluña tenga unas nuevas cuentas que permitan que «no se pierda ni un euro». «Es un clamor de todos que el país necesita avanzar, que necesita acuerdos y presupuestos», ha remarcado Dalmau, haciendo referencia al aumento de los precios energéticos o las inversiones necesarias en sanidad, infraestructuras, vivienda y educación.