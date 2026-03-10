Consulta entre el profesorado sobre el acuerdo con Educación

El acuerdo con el Departamento de Educación no convence a una parte de los sindicatos. USTEC-STEs (IAC), CGT y la Intersindical han decidido impulsar una consulta para determinar si el pacto sellado entre la Generalitat, CCOO y la UGT cuenta con el aval del profesorado. Este plebiscito se ha enviado por correo electrónico a través de la red Xtec y todo el personal educativo podrá responder hasta el próximo viernes 13 de marzo.

Cabe recordar que los sindicatos impulsores de esta iniciativa rechazan el acuerdo porque consideran que «se ha cerrado fuera de la Mesa Sectorial» y que es el resultado de un proceso de negociación «paralelo» en el que las dos organizaciones «han seguido el orden de firmar de sus direcciones». Creen que el pacto supone la «ruptura de la negociación con la mayor parte de la representación sindical» y sigue una estrategia que no busca convencer a la mayoría de los trabajadores ni resolver el conflicto, sino «dividir y desmovilizar».

Desde el sindicato USTEC -el sindicato mayoritario que no ha querido suscribir el pacto- advierten en unas declaraciones recogidas por la ACN que, si el resultado de la consulta es en contra del acuerdo, convocarán un ciclo de huelgas «históricas» la semana próxima, que coincidirán con los paros ya previstos del 16 al 20 de marzo. Al mismo tiempo, ha avisado que el nivel de organización actual en los centros es «altísimo» y que las movilizaciones del sector educativo pueden llegar a «paralizar el país».

Abiertos a negociar con el resto de sindicatos

Por su parte, la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha señalado este martes que el ejecutivo está «siempre abierto a continuar el diálogo» con USTEC y el resto de sindicatos contrarios al acuerdo, siempre que «haya un principio de realidad y de lo que se puede asumir» en las propuestas. Paneque cree que las demandas salariales y retributivas manifestadas hasta ahora por el sindicato están «muy lejos de lo que se puede afrontar».