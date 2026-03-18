El malestar de un sector importante de los docentes no ha hecho cambiar de parecer a Salvador Illa. El presidente de la Generalitat mantiene la «mano extendida» a los docentes para sumarse al acuerdo entre el Departament d’Educació, CCOO y UGT, pero no parece abierto a modificaciones considerables o retrocesos a corto plazo que permitan conseguir el apoyo de USTEC-STEs (IAC), la CGT y la Intersindical. Durante la sesión de control del pleno del Parlamento celebrada este miércoles, el jefe del ejecutivo ha defendido que el pacto incluye «pasos» para mejorar salarios, aunque ha admitido que aún se debe avanzar para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, que ha reconocido que son «difíciles».

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Esta ha sido la respuesta de Illa a la pregunta formulada por el diputado de la CUP Xavier Pellicer, que acusó al presidente de la Generalitat de «presumir de llegar a desacuerdos», instándolo a sentarse con USTEC y «escuchar» a los docentes y no a «llegar a acuerdos con minorías». A pesar de que el acuerdo sobre educación solo se ha firmado con CCOO y UGT y no con el resto de sindicatos, entre ellos USTEC, que es el mayoritario, Illa lo ha reivindicado al considerar que da «pasos» para mejorar salarios, aunque admitiendo que hay que hacer más. «¿Creo que hemos dado pasos para mejorar (la parte retributiva)? ¿Hay que dar más? Por supuesto que sí. ¿El Gobierno los dará? Por supuesto que sí«, ha insistido.

Salvador Illa, en un momento de la sesión de control/Bernat Vilaró/ACN

Tercera jornada de huelga

La reivindicación de los docentes -que durante toda la semana se está deslocalizando en las cuatro capitales catalanas y que el viernes tendrá una manifestación unitaria- ha vivido hoy su tercera jornada de huelga. Los docentes de Ponent, el Alt Pirineu y Aran y la Cataluña Central han cortado la A-2 en varios puntos de las comarcas de Ponent. A las siete de la mañana los docentes han cortado la A-2 en el tramo Lleida-Alpicat en sentido Zaragoza y en Soses en sentido Barcelona y hacia las ocho un centenar de personas también han cortado la vía en ambos sentidos en Alcarràs. Unos cortes que también se han producido en la C-55 en Manresa, cuando un centenar de docentes han cortado la circulación de vehículos en ambos sentidos de la marcha.

Es importante recordar que los sindicatos impulsores de estas movilizaciones rechazan el acuerdo porque consideran que «se ha cerrado fuera de la Mesa Sectorial» y que es el resultado de un proceso de negociación «paralelo» en el que las dos organizaciones «han seguido la orden de firmar de sus direcciones». Creen que el pacto supone la «ruptura de la negociación con la mayor parte de la representación sindical» y sigue una estrategia que no busca convencer a la mayoría de los trabajadores ni resolver el conflicto, sino «dividir y desmovilizar».

Apoyo de la agricultura catalana

Precisamente, los docentes han ganado un aliado de gran valor en esta lucha como es el gremio de la agricultura catalana Revolta Pagesa. En un comunicado, los agricultores señalan que las demandas de los docentes «son las mismas que lleva tiempo haciendo la agricultura de nuestro país. Revolta Pagesa ha decidido dar pleno apoyo al sector y a sus protestas y sumarnos a sus movilizaciones». De hecho, el pasado martes los agricultores participaron en las movilizaciones de los docentes del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre levantando una barricada improvisada en Montblanc con neumáticos y cruzando los tractores en la carretera.