Els docents enceten la tercera jornada de vaga amb talls a l’A-2 i la C-55

Catalunya viu una setmana marcada per les reivindicacions del sector educatiu. Durant tota la setmana els docents catalans sortiran al carrer per demanar millores laborals per al sector. La jornada d’aquest dimecres és la que els docents de Ponent, l’Alt Pirineu i l’Aran i la Catalunya Central tenien marcada en vermell per sortir als carrers i ho han fet tallant l’A-2 en diversos punts de les comarques de Ponent. A les set del matí els docents han tallat l’A-2 al tram Lleida-Alpicat en sentit Saragossa i a Soses en sentit Barcelona i cap a les vuit un centenar de persones també han tallat la via en els dos sentits a Alcarràs. Uns talls que també s’han produït a la C-55 a Manresa, quan un centenar de docents han tallat la circulació de vehicles en els dos sentits de la marxa.
ℹ️ Reoberta la C-55 a Manresa en els dos sentits de la marxa— Trànsit (@transit) March 18, 2026
⚫️ A causa de les manifestacions, continuen tallades les següents vies:
A-2 entre Lleida i Alpicat
C-59 a Moià
N-260 a la Seu d'Urgell
C-16 a Berga
A-2 a Soses#SCT pic.twitter.com/ipSjdZwy7D
Els pagesos donen suport als docents
La reivindicació dels docents, que durant tota la setmana s’està deslocalitzant a les quatre capitals catalanes i que divendres tindrà una manifestació unitària, ha guanyat un aliat de gran valor com és el gremi de la pagesia catalana Revolta Pagesa. En un comunicat, els pagesos assenyalen que les demandes dels docents “són les mateixes que porta temps fent la pagesia del nostre país. Revolta pagesa HA DECIDIT donar ple suport al sector i a les seves protestes i sumar-nos a les seves mobilitzacions”. De fet, el passat dimarts els pagesos van participar de les mobilitzacions dels docents del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre aixecant una barricada improvisada a Montblanc amb pneumàtics i encreuant els tractors a la carretera.