Un mort per arma blanca a l’Hospitalet del Llobregat en una baralla

L’Hospitalet del Llobregat s’ha llevat aquest matí de Reis amb una mort violenta a la ciutat. Segons ha pogut saber El Món, un home ha mort per arma blanca, en un local al carrer Coromines del municipi, al barri de Santa Eulàlia. Segons les primeres informacions, l’home tenia una ferida mortal al tòrax. Tampoc s’ha confirmat l’existència d’altres ferits. La ganivetada s’hauria registrat cap a les vuit del vespre de la vigilía de Reis, en una baralla de la comunitat sudamericana. Les investigacions continuen obertes sense que a hores d’ara s’hagi registrat cap detenció per l’homicidi.

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud s’han fet càrrec de la investigació. De moment, les perquisicions se centren en identificar els participants de la baralla i, principalment, reconèixer l’autor material de la ferida. Segons els testimonis es va poder sentir una sonora batussa, fins que es va es va perpretar l’apunyalament. Avisats els serveis d’emergències, no van poder fer per salvar-li la vida, davant la gravetat de les ferides.

Un altre mort per festes de Nadal

La policia catalana no és l’única mort que han d’investigar a la ciutat al voltant de les festes de Nadal. El passat 19 de desembre , un home va morir calcinat a casa seva al carrer París del barri de Collblanc de l’Hospitalet. El nou homicidi se situa en un barri qualificat de zona semiindustrial on hi ha força locals i tallers sense activitat i que han generat alguna problemàtica de convivència. Sia com sia, la policia manté la presència policial per aclarir els fets i els participants en la disputa d’ahir al vespre que ha acabat amb la vida d’un home del que no n’han transcendit encara les seves dades. En qualsevol cas, els agents no descarten detencions en les properes hores gràcies a les informacions obtingudes pels veïns de la zona.