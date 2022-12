L’Hospitalet reobre el concurs per a superintendent de la Guàrdia Urbana

L’Hospitalet de Llobregat recupera les oposicions per accedir a la plaça de superintendent de la Guàrdia Urbana, segons informa Europa Press. L’ajuntament del municipi ha acordat tornar a obrir la convocatòria que, a finals de novembre, va haver d’anul·lar després de detectar que hi havia un error a les bases. Després de la sessió de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el 14 de desembre, la decisió del consistori consta en la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) d’aquest dimecres.

Una errada a les bases de la convocatòria

Quan el procés ja estava en marxa, l’Ajuntament de l’Hospitalet va decidir aturar-lo perquè a les bases de la convocatòria constava que era requisit indispensable ser funcionari per poder optar a la plaça quan, en realitat, es tractava d’un concurs d’oposició lliure. Per això, i “en pro de la seguretat jurídica” com es feia saber en el preceptiu informe jurídic, es va decidir frenar el procés per si alguna persona no s’hi va presentar pensant que no reunia els requisits.

Imatge d’arxiu d’un acte de benvinguda de la Guàrdia Urbana de Barcelona a la nova promoció d’agents | Europa Press

En aquell moment només s’havien presentat a la plaça de superintendent dues persones i, quan el consistori decideix anul·lar el procés, només en quedava un candidat. Es tractava de l’actual cap de la Guàrdia Urbana, Ramon Dosaigues. L’altre que s’havia presentat era un caporal del cos que va quedar exclòs del procés en ser declarat no apte en la prova psicotècnica. El caporal assegura que no va rebre cap explicació ni valoració tècnica i, el 4 d’octubre, va impugnar la decisió del tribunal presentant un recurs d’alçada en què denunciava presumptes irregularitats.

El director de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme de l’Ajuntament de la localitat, Miquel Justo, va proposar en un comunicat a finals de novembre anul·lar el procés del concurs perquè s’havia detectat “un error” a les bases. En aquesta nova convocatòria, s’ha suprimit el requisit de ser funcionari i s’ha fet constar que es tracta d’una oposició lliure.

El caporal es torna a presentar

Segons ha assegurat ell mateix a Europa Press, el caporal de la Guàrdia Urbana es tornarà a presentar en aquesta nova convocatòria perquè diu que “tant el model de gestió interna com el model del cos son perjudicials per a la ciutadania” i promet que ell podria millorar-lo.