L’Hospitalet anul·la les oposicions a superintendent de la Guàrdia Urbana

L’Hospitalet de Llobregat ha decidit anul·lar les oposicions a la plaça de superintendent de la Guàrdia Urbana després d’adonar-se que hi havia una errada a les bases de la convocatòria. Concretament, l’Ajuntament del municipi ha decidit aturar aquest procés perquè ha detectat que a les bases es feia constar que per poder optar a la plaça es requeria ser funcionari quan, en realitat, es tractava d’un concurs d’oposició lliure. Ho ha avançat aquest divendres la periodista Anna Punsí i ho ha confirmat l’ACN, que han detallat que, tot i que les bases havien comptat amb el preceptiu informe jurídic, finalment, “en pro de la seguretat jurídica”, s’ha optat per frenar el procés per si alguna persona no s’hi va presentar pensant que no reunia els requisits.

Així doncs, després de detectar aquest error, el consistori de l’Hospital ha enviat un correu a la plantilla en què remarcava que l’anul·lació del procés no guardava relació amb el recurs d’alçada que havia presentat un dels candidats a la plaça que havia quedat exclòs.

Acusacions de presumptes irregularitats

En el moment en què l’Ajuntament ha decidit anul·lar el concurs d’oposició, només quedava un candidat, l’actual cap de la Guàrdia Urbana, Ramon Dosaigues. Només dues persones s’havien presentat a l’oposició per guanyar la plaça de superintendent. Un d’ells, l’intendent Dosaigues i, l’altre, era un caporal del cos que va quedar exclòs del procés a la prova psicotècnica.

Després de quedar fora del procés selectiu, aquest caporal va impugnar la decisió del tribunal presentant un recurs d’alçada en què assenyalava que s’havien comès unes presumptes irregularitats.

D’uniforme oficial, lluint galons i amb l’arma

En concret, una de les irregularitats que denuncia el caporal és que Dosaigues es va presentar a les proves vestit amb l’uniforme oficial, els galons d’intendent i l’arma reglamentària. Això suposaria una vulneració del principi d’igualtat, ja que en tractar-se d’unes oposicions de convocatòria lliure, no era requisit formar part de la Guàrdia Urbana.

Així i tot, segons l’ACN, en el correu que el consistori ha remès a tota la plantilla, s’informa que el recurs va ser desestimat per l’assessoria jurídica del consistori, que va concloure que en el procediment s’havien observat “tots els tràmits legals i reglamentaris”.