Mentir en els atestats, acusar falsament i maltractar d’obra. Aquestes són les duríssimes acusacions del ministeri fiscal que tres guàrdies urbans de l’Hospitalet de Llobregat hauran d’afrontar en un judici aquest dilluns a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona. Comptat i debatut, la fiscalia demana penes de presó de fins a 4 anys i multes de 12.360 euros a membres de la unitat Centurió del cos municipal, per una actuació del 14 de gener de 2023 en un accident entre un autobús urbà i un vianant.
Segons el relat de la fiscalia, el caporal i els agents processats es van concertar per mentir i falsejar atestats per acusar un testimoni de l’accident que no va voler testificar. I que, atès l’escrit d’acusació presentat, al qual ha tingut accés El Món, va rebre empentes, el van agafar pel coll, el van tirar a terra i va ser amenaçat per part dels policies. A parer de la fiscalia, els tres policies van conspirar i mentir en els atestats per fer passar el testimoni per sospitós d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat. Una “irregular actuació policial”, segons la definició de la fiscal del cas.
Un accident i una negativa
La història dels fets, investigada pel Jutjat d’Instrucció número 1 de l’Hospitalet, comença el dia de l’accident, quan els policies, ”uniformats” i amb el “vehicle logotipat”, es van personar a l’avinguda Miraflores, on s’havia registrat l’accident. Un dels policies va identificar un testimoni i li va demanar col·laboració per recollir la seva versió per escrit a través d’una acta de manifestació. L’hipotètic testimoni, ara víctima, s’hi va negar perquè “no desitjava constar com a testimoni de l’accident”.
Una negativa que no se li va posar bé a l’agent, que va ho comunicar al seu superior, el caporal. El sotsoficial, sempre seguint el relat del fiscal, no va tenir manies i va agafar per la jaqueta el testimoni i li va demanar el DNI. El testimoni s’hi va tornar a negar i el caporal l’hauria advertit al crit “si no me’l dones a les bones, me’l donaràs a les dolentes” i li va propinar una empenta. La negativa va persistir i, seguint la narració del fiscal, el caporal el va tornar a empentar, el va agafar pel coll i el va tirar a terra. Un tercer agent, ara acusat, es va afegir a la reducció i van escorcollar el testimoni malgrat els crits de la víctima de “m’esteu destrossant“. Un crit que era replicat pel caporal amb un “ja saps com van les coses, et relaxes”. Un cop el van deixar de reduir, la víctima va treure el telèfon mòbil i va ensenyar-los una fotografia del seu DNI, i un cop identificat el van deixar marxar.
A comissaria canvien les coses
Un cop van acabar el servei, els tres agents es van posar d’acord per “emmascarar una irregular actuació policial”, segons la fiscalia. Per dur-ho a terme, “van confeccionar una minuta policial amb ànim de mentir, que no es corresponia amb la realitat, un relat de fets fal·laç on el testimoni apareixia com a denunciat per un delicte de resistència i desobediència a l’autoritat”. El fiscal destaca que la minuta es feia constar que el testimoni “increpava la víctima de l’accident” i “dificultava la tasca policial” així com que mantenia una “actitud exaltada”. Fins i tot que els hauria amenaçat amb “tocar-los la cara”. A més, l’acusaven de donar dades falses i d’insultar el caporal titllant-lo de “xulo de merda” i que “si no fos perque portava pistola li cardava dues hòsties”.
La minuta tenia la signatura dels tres policies acusats, però faltava la d’una agent que es va negar a signar-la i que els va demanar corregir-la. El caporal de la unitat va decidir tirar pel dret i signar la minuta sense l’estampa de l’agent que falatva. Aquest atestat va tenir repercussions i seguiment al Jutjat d’Instrucció número 1 de l’Hospitalet, on els tres agents van ratificar el contingut de la denúncia el 14 de marça de 2023. Però l’endemà, el dia 15, va comparèixer el denunciat i ara víctima, i el jutge va decidir arxivar el cas.
Unes imatges enregistrades dels fets han girat el cas com un mitjó i ara la fiscalia demana condemnar els tres policies a 4 anys de presó a cadascun per un delicte de falsedat en document oficial, així com multes de 5.400 euros; multes de 6.480 euros per acusació i denúncia falsa i de 480 euros de sanció per un delicte lleu de maltractament d’obra. El judici decidirà.