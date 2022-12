Un sindicat de Mossos vol demandar la CUP aprofitant la condemna d’un manifestant

Batalla rere batalla judicial. El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ja ha posat en mans dels seus serveis jurídics l’encàrrec de demanda contra la CUP arran de la condemna d’un manifestant del Tsunami Democràtic. Es tracta del cas de Manuel Verdejo, condemnat per una sentència de l’Audiència de Barcelona del 2 de desembre a tres anys de presó, com a autor d’un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat comès amb estri perillós, un delicte de lesions i dos delictes més de lesions lleus. Uns fets del 19 desembre del 2019 a la rodalia del Camp Nou, abans de la celebració d’un partit Barça-Madrid, en una convocatòria de Tsunami Democràtic contra la sentència del Procés.

Amb aquesta resolució a la butxaca, el sindicat vol ara portar als tribunals la CUP per les declaracions dels seus portaveus parlamentaris arran d’aquest cas. En concret, per haver atribuït als Mossos d’Esquadra atestats “fantasiosos”, detencions “aleatòries” i atacs contra la unitat popular organitzada. El sindicat també esperona al departament d’Interior que estudiï afegir-se a aquesta demanda a fi i efecte de restablir la honorabilitat del cos.

Part dispositiva de la sentència

Una condemna i unes indemnitzacions

A més de la condemna, tres efectius de la Brigada Mòbil del cos de Mossos d’Esquadra –assistits per la lletrada Adriana Ruscalleda– hauran de ser indemnitzats per les lesions de diversa consideració. La sentència, de 25 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, considera que ha quedat acreditat que Verdejo formava part “d’un grup de 300 persones i que, amb evident menyspreu al principi d’autoritat i amb ànim de menyscabar la integritat física dels agents, va aprofitar per llançar una ampolla de vidre i una pedra o llamborda”. Una actuació que va causar les lesions que el tribunal ha considerat acreditades.

El sindicat, però, incideix en aquells “sectors” que conclouen que els “sindicats policials i els tribunals s’han unit per perseguir l’organització popular”. El portaveu de SAP-Fepol, Toni Castejón, en declaracions a El Món, posa com a exemple paraules de la diputada Laia Estrada, portaveu de la CUP que no va dubtar a manifestar que “el cos de Mossos d’Esquadra va detenir Verdejo de forma totalment aleatòria i va arribar a construir un atestat que es basa en fets totalment fantasiosos“. “Des del SAP-FEPOL considerem gravíssimes aquestes acusacions“, remarca. “No només perquè atempten contra el prestigi, la dignitat i el bon nom del cos de Mossos d’Esquadra, sinó perquè reproven els fets sentenciats i acreditats per l’Audiència de Barcelona”, alerta Castejón.

Demandaran la CUP i esperen que Interior mogui fitxa

D’aquesta manera, el sindicat ja s’ha posat a fer feina i ha posat en mans dels seus serveis jurídics el que qualifiquen de “lamentables manifestacions” de la CUP per tal de valorar la possibilitat d’una demanda. “Una demanda que també hauria de ser valorada pels propis serveis jurídics del Departament d’Interior”, subratlla el sindicat.

“El cos de Mossos d’Esquadra ni persegueix l’organització popular, ni actua de forma aleatòria, ni construeix atestats basats en fets fantasiosos”, replica empipat el portaveu del sindicat. “A la vista queda que, davant d’una sentència com la publicada, el cos de Mossos d’Esquadra va actuar en compliment de la llei, en uns desordres públics que en cap cas va ser la Policia de la Generalitat qui els va generar”, afegeix.