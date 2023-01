El pas fugaç de Marc Castells pel Consell Nacional de Junts

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha donat la benvinguda als consellers nacionals de Junts per Catalunya aquest dissabte a la seva ciutat natal. El discurs de Castells més aviat ha sigut breu, però ha deixat alguna pista cap a on pot anar la seva candidatura: “Tres objectius: Sumar, sumar i sumar. Perquè quan sumes guanyes per la gent i per al país”, ha dit l’alcalde d’Igualada, que va assegurar que havia trencat el carnet del PDeCAT, amb qui havia anat de número tres a les eleccions del Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells / Junts

🗣 Alcalde d’Igualada @marccastells: “Tenim tres objectius de futur: sumar, sumar i sumar perquè quan sumes guanyes per a la gent i pel país.”#LaForçadelaGent pic.twitter.com/61Qd7bYgJE — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) January 14, 2023

Un futur fitxatge?

A més, fonts de Junts asseguren que en el seu discurs ha llançat un missatge clar a la militància: “Esteu a casa, estic a casa”. De fet, s’ha especulat molt en el fet que sigui l’alcaldable de Junts a Igualada, tot i que fonts de l’executiva d’Igualada asseguraven a El Món que no està del tot tancat. En canvi, des de l’executiva nacional del partit van en la línia que sigui el seu candidat, mentre Castells ja va assegurar aquesta setmana que es presentaria d’alcaldable per la marca Junts per Igualada, que té registrat des de les últimes eleccions municipals.

D’aquesta forma, Castells, que és alcalde des del 2011, s’enfrontarà contra la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, que es presenta per Esquerra Republicana a la ciutat d’Igualada. A més, ja va dir que se sent “còmode” en aquest espai de Junts i que té una “profunda amistat” amb persones de Junts com el secretari general de la formació, Jordi Turull, o la seva presidenta, Laura Borràs.

Turull reivindica el municipalisme

Alhora, Jordi Turull també ha agraït a Castells que hagi donat la benvinguda als consellers nacionals del partit i ha recordat que aquest any serà “un any de grans reptes i oportunitats per al país”, fent referència a les eleccions municipals. Turull també ha esperonat a la militància assegurant que “anem a guanyar” i ha fet referència a la candidatura de Trias. “Alguns se les prometien molt felices fins al punt d’ignorar los”, ha dit Turull, que ha dit que guanyar a Barcelona “serà la punta de llança”. A més, també ha explicat que estan preparant candidatures arreu de Catalunya.