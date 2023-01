Junts insisteix que el Govern ha de triar entre ells o el PSC per als pressupostos

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha tornat a insistir que el Govern haurà d’escollir entre el seu partit o el PSC per encarar la recta final dels pressupostos del 2023. “Haurà d’escollir el model de país. O un país ambiciós i que cregui amb la força de la gent o un model de país per tenir menys competències amb el PSC”, ha dit. Turull, des del Consell Nacional del seu partit que celebra aquest dissabte a Igualada, ha reivindicat “l’actitud de fermesa per millorar el dia a dia dels ciutadans de Catalunya”. En aquesta línia, ha reivindicat el seu catàleg de propostes que van enviar a l’executiu el passat 30 de novembre. De fet, el secretari general de Junts ha agraït la feina de tot l’equip negociador, que inclou Mònica Sales, Joan Canadell i Jordi Munell.

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, al Consell Nacional de Junts a Igualada /Junts

Critica l’estratègia negociadora d’ERC

Turull ha definit de “negociació laberíntica i que despista a tothom” l’actitud d’Esquerra Republicana per la negociació pressupostària. “Van dir que el soci prioritari era Junts per Catalunya, però van pactar primer amb els comuns”, ha recordat Turull. A més, també posa el dit a la llaga en el fet que l’executiu es concentri a tancar un acord amb els socialistes, i ho considera un xoc amb Junts per Catalunya. “No acceptarem temes cabdals que no podem renunciar”, ha dit Turull, posant d’exemple la polèmica sobre l’obertura de delegacions, la deflactació de l’IRPF o el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’aeroport del Prat.

No renuncien a res

“Hem de renunciar a les infraestructures de país? Hem de renunciar a les infraestructures de país? Hem de renunciar al que estava previst pels nostres consellers en matèria de recerca i universitats? Els pressupostos no es poden aprovar de qualsevol manera”, ha reivindicat Jordi Turull. En aquesta línia, assegura que “hauran de prendre una decisió”, tot i que segueix estenent la mà al Govern i ha demanat a Aragonès que s’impliqui en la negociació. “Vull recordar que és el Govern del 21% i no del 80%”, ha afirmat Turull des d’Igualada.