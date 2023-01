Tebas: “Demanem a la UE que defensi el model de futbol actual pensant en els 1.500 clubs”

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha incidit en la importància que la Unió Europea defensi amb una directiva el model actual del futbol europeu “passi el que passi”, després de la sentència que dictarà el proper 15 de març el TJUE sobre el cas de la Superlliga. Ho va dir en la conferència Defensant l’ecosistema i la tradició del futbol europeu, organitzada a Brussel·les per LaLiga de la mà de l’associació Sports and Citizenship.



Tomasz Frankowski, membre del Parlament Europeu i exfutbolista professional, va obrir la jornada manifestant que, “si permetem que una elit se separi de la resta, el sistema s’esfondrarà. Seria un model d’entreteniment comercial i amb ànim de lucre al futbol masculí de clubs d’elit”, un model que no té el suport de les institucions europees, ja que “l’organització de l’esport a Europa es basa en la solidaritat i la redistribució, amb competicions obertes i mèrits esportius”.

Una afirmació que comparteix l’economista de la Universitat de Twente Tsjalle van der Burg, que en el seu torn de paraula va assenyalar que “el model de negoci de la Superlliga és dotar els participants de més poder a cada país, una cosa anticompetitiva per naturalesa”. Hi va coincidir Javier Tebas, que va comentar que la Superlliga “posa de veritat en perill l’ecosistema, ja que volen quedar-se la major part dels diners i repartir-los entre ells”, i va declarar que “volen robar-nos a casa nostra els diners que tenen els clubs, no cal tenir por de parlar clar i dir les coses”.

A més, va carregar contra A22 i les seves intencions d’establir un diàleg al futbol europeu: “Si els hagués sortit bé a la primera el 2021, no hi hauria negociació i farien el que volguessin. Ara diuen que és oberta perquè hi ha descensos i descensos, però no és veritat, perquè sempre hi haurà 15-20 equips que seran els mateixos. Es volen basar en el model del 2019 presentat per la UEFA i que ja va ser àmpliament rebutjat per l’ACA i les lligues i que es va retirar finalment”.

En aquest sentit, el màxim mandatari de LaLiga va ser clar i va afirmar que “no es poden construir models sobre la base de 20 grans clubs i 200 jugadors. Hem de defensar el model esportiu europeu de solidaritat i equitat pensant en els 1500 clubs professionals i centenars de milers no professionals i els jugadors, les famílies i els aficionats”. A més, va fer una petició a les institucions europees perquè hi hagi “menys declaracions” i més “fets”.

Altres participants a l’esdeveniment, com Jaroslav Doležal, vicepresident de l’FK Jablonec txec, va coincidir amb Tebas declarant que “la distribució s’hauria de tornar una mica més a favor dels clubs més petits. No només tenir el gran tros del pastís per als grans, sinó també millorar l’accessibilitat i ajudar a reduir la bretxa”.

Un tema, el de la distribució i l’equitat, que també Tebas va utilitzar per criticar la Premier League, que considera que és “una competició a pèrdues, perquè s’injecten 1.500 milions de lliures cada any que serveixen per cobrir-les”, un aspecte que desincentiva l’equitat del futbol. Segons el president de LaLiga, la clau del creixement de les competicions és “la sostenibilitat econòmica de la competició, ja que, si el teu club perd diners i en demanes més, això fa que es produeixin les Superlligues”.

D’altra banda, Mark Watson, CEO d’Eleven Sports, participant també en aquesta jornada, juntament amb diferents presidents de clubs de futbol europeus i experts de l’àmbit acadèmic, va remarcar que “el futbol és un bé molt valuós al mercat dels mitjans” i que el seu valor no depèn d’introduir una nova competició, ja que el futbol no creix perquè un club d’un país comenci a jugar més sovint amb un altre d’un país diferent. A més, va defensar que “l’ecosistema actual és força eficaç i als consumidors els agrada”.

De la mateixa manera, Watson va posar sobre la taula el mal de la pirateria als ingressos dels clubs: “La pirateria és la més gran amenaça del futbol i el seu fre seria una gran oportunitat comercial. Actualment, el 30% dels aficionats veuen partits en webs il·legals. Els clubs haurien de fer veure als seus aficionats que això afecta la seva competitivitat i els governs han de fer molt més per combatre-la. Cosa que LaLiga està fent molt bé”.