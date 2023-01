Turull esperona la militància de Junts per anar a la protesta per la cimera

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha enviat un missatge clar i directe a la militància del seu partit de cara a la manifestació unitària de l’independentisme contra la cimera hispano-francesa del 19 de gener: “Aquí no ha acabat res!”. D’aquesta forma Turull ha esperonat la militància del partit al Consell Nacional de Junts a Igualada d’aquest dissabte. “Tenen la gosadia que el procés s’ha acabat i vindran el dia 19 a solemnitzar-ho”, ha dit el secretari general davant de totes els consellers nacionals.

Imatge d’arxiu d’una reunió del Consell Nacional de Junts / ACN

Convertir la manifestació en una “oportunitat”

Per això, ha instat la militància de Junts a convertir la manifestació del 19-G en una oportunitat i per això ha demanat unitat. “Cal anar tots a una. El procés s’acabarà amb la independència de Catalunya”, ha dit davant dels aplaudiments de tots els consellers nacionals de Junts. En aquesta línia, ha demanat convertir la “calamitat” d’aquest estat i el seu “reencuentro” en una “gran oportunitat per reactivar els grans actius de l’independentisme, com són la “unitat i la mobilització”. Turull també ha enviat un missatge clar al PSOE i a ERC, assegurant que des de Junts “no seran còmplices ni del passar pàgina ni de la designació”. “Volem fer i ser un país lliure”, ha enraonat Turull.

Denuncia totes les discriminacions de l’Estat contra Catalunya

A més, també ha enumerat els motius per anar a la manifestació, que començarà a les 9h davant les quatre barres de Puig i Cadafalch. “Els motius per manifestar-se el 2023 en són més que no pas el 2017”, ha assegurat el secretari general de Junts, que ha recordat l’espoli fiscal, la manca d’inversió, la falta de respecte a les institucions, així com a la llengua catalana. “Queda clar quina mena d’Estat és, amb l’Operació Catalunya i l’espionatge polític”, ha refermat Turull, recordant també l’escrit de Llarena contra Puigdemont. A més, també ha recordat les 500 persones amb causes pendents del Primer d’Octubre. “No els podem oblidar davant d’un Estat que està disposat a tot”, ha dit, assegurant que aniran a les institucions europees per fer confrontació. En aquesta línia, ha llençat un missatge clar a l’Estat: “Ens veurem a Europa per denunciar la cúpula judicial”, ha reivindicat.

També ha atacat contra la reforma del Codi Penal, que considera que s’ha homologat la persecució contra l’independentisme i contra la “caça major, que és el president Puigdemont”. “El dia 19 també cal deixar ben clar que la única manera pel qual ha de tornar el president Puigdemont és amb llibertat”, ha afirmat taxativament.