Borràs critica la “desjudicialització selectiva” de l’Estat espanyol

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha criticat l’Estat espanyol per fer el que ella creu que és una “desjudicialització selectiva” amb la reforma del codi penal i l’eliminació de la sedició. En aquest sentit els ha acusat d’haver fet del president Carles Puigdemont un “enemic públic”. Ho ha dit en la primera convenció municipalista del partit, celebrada aquest divendres a la vegueria de Girona. “Us imagineu quina cara ens hagués quedat veure la reforma del codi penal que ha pactat ERC si no haguéssim sortit del Govern?”, ha preguntat Borràs en aquest acte on ha criticat obertament la reforma de Pedro Sánchez pactada amb els ex-socis de coalició de Junts.

En paral·lel, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha subratllat la importància cabdal de les eleccions municipals previstes per al maig per a que es pugui culminar el procés d’independència de Catalunya. “Si no hi ha maig, no hi ha octubre”, ha dit el secretari general de la formació per deixar palès la importància que tenen aquestes eleccions per a la formació que encapçala juntament amb Laura Borràs. De fet, la presidenta del partit ha dit que guanyar a les urnes serviria per enviar un missatge a la Moncloa: “El procés no s’ha acabat”. Per això ha celebrat que les afirmacions del govern espanyol sobre el tancament d’aquesta etapa política hagin generat “unitat” en el moviment independentisme, com deixa clara la convocatòria unitària d’una manifestació contra la cimera hispano-francesa de la setmana vinent.

Gemma Geis, “com una moto”

La formació ha donat el tret de sortida a les candidatures per les pròximes eleccions municipals. Ho ha fet des del Centre Cultural de la Mercè de Girona, on ha reunit tots els candidats a les properes eleccions municipals així com els alcaldes i regidors que actualment ja estan governant als consistoris gironins. Entre ells, hi ha assistit l’ex consellera d’Universitats, Gemma Geis, que ha assegurat que està està “física i mentalment com una moto” per guanyar els comicis del pròxim mes de maig. Geis ha promès que s’hi deixarà “la pell” per agafar el relleu de Marta Madrenas en l’alcaldia de Girona perquè “si un dia torna a la ciutat Puigemont hi hagi una alcaldessa de Junts”.