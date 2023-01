Les 312 mesures del Govern contra el canvi climàtic

El Govern té un pla per adaptar-se al canvi climàtic abans que arribi el 2030. La consellera de d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha presentat aquest divendres el document que conté el full de ruta per fer front a l’impacte del canvi climàtic amb 312 mesures que impliquen tots els departaments de la Generalitat. La intenció és facilitar l’adaptació dels entorns naturals i el territori als nous escenaris climàtics abans que arribi el 2030. “Toca fer un pas valent i començar a actuar des de ja per avançar-nos als efectes del canvi climàtic”, ha assegurat la consellera, que ha situat en blocs les mesures incloses en aquest marc.

De les 312, 76 estan pensades per als sistemes naturals, 187 per als àmbits socioeconòmics i 49 per als territoris. Aquest marc incorpora les assegurances i el sector financer, els riscos naturals (inundacions, incendis forestals) i protecció civil, a diferència de l’anterior marc. També inclou l’impacte a la muntanya, l’interior i el litoral i s’incorporen dos conceptes transversals clau: la vulnerabilitat social i la territorial. Jordà ha recordat que el canvi climàtic afecta de manera diferent les persones segons el seu estatus social i la manera com viuen. Per això cal tenir-les en compte en la priorització del desplegament de mesures. “És responsabilitat de les administracions públiques preveure els possibles efectes que l’emergència climàtica directament sobre el dia a dia més immediat de les persones”, ha assenyalat Jordà.

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà / ACN

Concreció de les mesures

Jordà no ha profunditzat en les 312 mesures, però la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, s’ha detingut en algunes de les mesures, com ara fer una cartografia detallada de tota la línia litoral per poder identificar les activitats econòmiques i les propietats privades que es podrien veure afectades pel canvi climàtic. Una altra de les mesures és la creació d’una assegurança pública per fer front a l’impacte de l’emergència climàtica i fomentar la ramaderia extensiva.

L’exdiputada de la CUP Mireia Boya, directora general de Canvi Climàtic | ACN

Per últim, Jordà s’ha compromès a garantir que les polítiques de desenvolupament social, econòmic i territorial que s’impulsaran a partir d’aquest marc estaran supeditades a la conservació dels sistemes naturals i a la protecció de la biodiversitat, l’aigua, els boscos i els ecosistemes marins de la mà de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat. “Continuarem fent noves infraestructures de país per impulsar el creixement econòmic, només faltaria, però a partir d’ara haurem de ser capaços de fer-ho d’una manera diferent”, ha avisat.