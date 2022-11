Arrenca la cimera del clima que busca acords per frenar el canvi climàtic

Egipte acull des d’aquest diumenge la cimera COP27 que reunirà uns 200 líders polítics d’arreu del món i té com a objectiu reforçar el compromís de tots ells per contenir el canvi climàtic. L’edició d’aquest any té lloc a la ciutat egípcia de Sharm el-Sheikh, prop del Mar Roig, i el propòsit és que, durant dues setmanes, s’avanci en diferents qüestions basant-se en els Acords de París de l’any 2015 i que es concretin mesures de suport per part dels estats més rics cap a la resta del món per fer front a la situació climàtica. Entre els líders polítics que assisteixen a la cimera hi ha el president nord-americà Joe Biden; la presidenta de la Comissió European, Ursula Von der Leyen, o el recentment nomenat ministre del Regne Unit, Rishi Sunak.

Els quatre punts de la cimera

Enguany, la cimera es resumeix en quatre punts bàsics, segons ha detallat la mateixa organització de la COP27. El primer és la mitigació, amb l’objectiu de frenar l’augment de la temperatura global i evitar que arribi a uns nivells que provocarien conseqüències desastroses per la Terra. La voluntat és que aquest increment quedi per sota dels 1,5 graus centígrads i, així, que la temperatura del planeta no augmenti en més de 2 °C respecte als nivells preindustrials.

Aquest objectiu exigeix accions “atrevides i immediates” per part de totes les nacions, tal com han explicat els organitzadors. Sobretot, requereix una implicació important d’aquelles que “estan en una millor posició per actuar i que poden predicar amb l’exemple”.

Imatge de la taula presidencial de la COP26 el 13 de novembre de 2021 | ACN

L’adaptació és el segon punt bàsic d’aquesta trobada i busca que tots els governs incloguin la qüestió climàtica a les seves agendes. La COP27 demana que tots els líders manifestin “un compromís polític” per donar suport “a les comunitats més vulnerables”.

La cimera d’enguany també s’ha marcat com a objectiu fer més avenços en el finançament, un tema que fins ara no ha acabat de quallar del tot. Els països més desenvolupats es van comprometre en les últimes cimeres invertir almenys 100.000 milions de dòlars anuals (uns 101.500 milions d’euros) fins al 2020 per ajudar a les economies més necessitades a reduir les seves emissions i preparar-se per al canvi climàtic. Això, però, no s’ha complert i les ajudes van ser de 86.800 milions d’euros. La mesura es va posposar fins al 2023.

L’últim punt clau de la COP27 és la col·laboració i traslladar els compromisos adoptats en les anteriors reunions en accions. L’organització assegura que les converses sobre el canvi climàtic estan al centre de tot “és un imperatiu” i insta a totes les parts –governs, sector privat i societat civil- a “transformar la forma en què interactuem amb el planeta”.