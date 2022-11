Naturgy i Iberdrola, entre els líders del sector energètic involucrats en el canvi climàtic

El president de Naturgy, Francisco Reynés, i el d’Iberdrola, Ignacio Galán, figuren en la llista de les empreses energètiques més involucrades en la iniciativa de l”Aliança de CEO líders climàtics’ del World Economic Fòrum de Davos. En el llistat de nou empreses energètiques apareixen ABB, Engel, Engie, Envisión, Orsted, ReNew Power, Vestas Wind Systems i les dues empreses espanyoles, Iberdrola i Naturgy.

L’informe parla d’una “comunitat d’empreses dirigides per directors executius compromeses amb augmentar una ambició climàtica audaç i accelerar la transició neta zero, en establir objectius basats en la ciència, divulgar les emissions, catalitzar la descarbonització i les associacions en les cadenes de valor globals”.

Entre les dades destacades en aquest estudi del World Economic Fòrum s’esmenta una pèrdua en el PIB del 18% per a 2050 en les polítiques climàtiques actuals, una pujada de 1,1 °C com a temperatura global actual per sobre dels nivells preindustrials, una pèrdua d’un 68% del nombre de caps animals des de 1970 i 8 milions de persones desplaçades per inundacions cada any.

També els experts insisteixen que “el planeta està en un estat desesperat: continuar amb el camí actual de les emissions no és una opció”. Entre les històries d’impacte de l’aliança sobre com els membres prenen mesures per a catalitzar la transició neta zero s’esmenta el treball d’Iberdrola, “multinacional dels serveis elèctrics que ha construït la major planta d’hidrogen verd per a ús industrial d’Europa, tot això procedent de fonts renovables”.

De l’aliança de CEO ha sorgit una carta signada per més de cent directors executius de grans organitzacions multinacionals, tots membres de l”Aliança de CEO líders climàtics’ , dirigida als líders mundials reunits a Egipte per a la COP27, en la qual insten a prendre mesures i afirmen estar llestos “per a treballar braç a braç amb els governs per a aconseguir una acció climàtica audaç. Encoratgem a tots els líders empresarials a establir objectius basats en la ciència per a reduir a la meitat les emissions globals per a 2030 i arribar a zero per a 2050”.