Illa reclama que el Govern secundi Maragall envers l’aeroport del Prat

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició al Parlament, Salvador Illa, ha celebrat “l’obertura” del candidat d’ERC per Barcelona, Ernest Maragall, pel que fa al futur de l’aeroport del Prat, encara que també ha reclamat que el Govern secundi les paraules de Maragall. Sobre això, però, Illa s’ha mostrat francament prudent i ha comentat que li agradaria que això ho diguessin “portaveus autoritats del Govern”. “No seria la primera vegada que hi ha veus discrepants dins d’ERC”, ha afegit Illa en una atenció als periodistes des de Sant Cugat. L’altre gran tema de la declaració d’Illa han estat, per descomptat, els pressupostos. Concretament, se li ha preguntat per quan es reunirà amb el president del Govern, Pere Aragonès, per intentar desencallar un acord que s’està allargant. Tot i la pregunta concreta, el líder socialista s’ha tret la pilota de sobre ràpidament sense respondre al·legant que ho feia per “discreció” i ha afegit que “no hi ha cap llindar de temps”. “Si la nostra oferta és acceptada pel Govern, seguirem treballant. I si no, Aragonès pot buscar suports d’altres formacions”, ha conclòs el cap de l’oposició.

Què ha passat amb Maragall?

Aquestes declaracions de Salvador Illa arriben després que el candidat d’ERc a l’Ajuntament de Barcleona, Ernest Maragall, hagi assegurat, en una entrevista a La Vanguardia, Maragall ha afirmat que el Govern està a punt de “desbloquejar” el “futur” de l’aeroport del Prat en el marc dels pressupostos. A més, Maragall ha afegit que no creu en l’ampliació, però admet, però que s’han de prendre decisions perquè hi hagi més vols intercontinentals.

Davant d’aquestes declaracions, Illa ha celebrat “amb prudència” el que podria ser, segons ha dit, un “canvi de posició o una obertura d’ERC” amb el tema de l’aeroport del Prat. Un dels grans projectes juntament amb el Hard Rock i el Quart Cinturó entre Sabadell i Terrassa que encallen l’acord per als pressupostos del 2023. Illa ha afirmat que si hi ha realment un canvi de posició dels republicans significarà que les propostes del PSC sobre el Prat “no estan tan allunyades”.

Tot i això, Illa ha demanat un pronunciament sobre aquest tema des del Govern. “M’agradaria que això ho diguessin portaveus autoritzats del Govern. No seria la primera vegada que hi ha veus discrepants dins d’ERC”, ha dit. Pel que fa a la posició dels socialistes, ha reiterat que és “imprescindible” treballar per l’ampliació de l’aeroport del Prat.