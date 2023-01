Balcells diu a tocar de la vaga que el sistema de salut és “d’excel·lència”

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha negat que el sistema sanitari de salut estigui “a punt de l’extermini” com asseguren els sindicats de la sanitat, sinó que és “d’excel·lència”. De fet, ha dit que el sistema té “punts de millora” però que “enorgulleix” i és “madur i punter” en àmbits com el dels trasplantaments. “Tothom sap que si té un problema de gravetat, el sistema públic de Catalunya és un sistema tan competitiu que nol cal que vagi a tractar-se fora del país com passava fa anys”, ha reivindicat.

Tot i defensar la qualitat del sistema, ha assegurat que posaran “tota la voluntat de diàleg” per “arribar a acords” que evitin la vaga del 25 i 26 de gener a la sanitat pública. Ara bé, ha recordat al col·lectiu sanitari que els recursos “són els que són” i el sistema està “infrafinançat de fa anys”. El conseller ha reivindicat la tasca del departament per millorar les condicions laborals i retributives dels sanitaris, com ara el conveni amb la concertada o el que està treballant amb l’Institut Català de la Salut (ICS). També ha destacat l’esforç per pal·liar la preocupant manca de professionals a curt, mig i llarg termini.

Tot això en plenes negociacions “amb discreció” amb els sindicats que han convocat la vaga, especialment amb el majoritari, Metges de Catalunya. Balcells ha dit que està intentant trobar una fórmula “assumible, raonable, consensuada” per aturar una vaga que “no vol ningú”. “Una vaga sol ser un fracàs d’una negociació per alguna de les parts. No serà per manca de voluntat de Salut i de mi mateix de diàleg i d’arribar a acords i de millorar les condicions salarials i laborals dels treballadors de tot el sistema, sempre dins d’un possibilisme i d’una realitat”, ha assegurat el conseller.

El conseller de Salut, Manel Balcells / ACN

Reclama un finançament com el del País Basc o el d’un estat independent

Balcells s’ha escudat en la qüestió de l’infrafinançament del sistema sanitari, que segons ell seria diferent si hi hagués un finançament com el del País Basc o “ja no dic si tinguéssim un estat independent”. “Ara mateix tenim els recursos que tenim i fem un esforç molt considerable per millorar les condicions”, ha insistit.