Finalment, el moviment d’alcaldes contra l’expansió de la Barcelunya ja té data per celebrar la seva primera assemblea. Serà el 13 d’abril, i en un escenari força simbòlic, a l’Hotel Bayona de La Panadella, el que el periodista Francesc Canosa, va batejar com el “Check Point” de Catalunya. Així ho han anunciat els impulsors del projecte, l’alcalde de Cunit, Jaume Casañes, i l’alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé.
Amb el lema “Més enllà de Barcelunya. Per una Catalunya descentralitzada i equilibrada”, diversos alcaldes i representants municipals impulsen aquesta “trobada oberta de càrrecs electes per reclamar un nou model de governança territorial que posi fi a la Catalunya de dues velocitats i marcada pel pes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona respecte a la resta del territori”. Un conclave oportú després que molts dels alcaldes i regidors d’arreu del país considerin que les decisions es prenen només responen a l’interés metropolità i sense tenir present la nació. El moviment es va presentar el passat 18 de febrer.
Crida a tots els alcades
Els promotors fan una crida als representants electes del país a sumar-s’hi, “independentment del partit polític”. En aquest sentit, insisteixen que es “tracta de sumar esforços per garantir un país més equilibrat i cohesionat”. “També desitgen que el debat vagi més enllà dels partits polítics i interpel·li a la ciutadania”.
A més, defensen que Catalunya és “un país de nord a sud i de llevant a ponent” i que “no es pot reduir la realitat nacional al territori que queda entre els rius Llobregat i Besòs”. Segons expliquen, l’objectiu és que Barcelona continuï sent la capital, però d’un país “equilibrat, cohesionat i amb oportunitats per a tothom”. De fet, el moviment remarca la importància de la desentralització i la defensa del concepte de nació.
En l’anunci de la trobada, Solé, denuncia que moltes decisions es prenen sense tenir en compte els municipis i les comarques de l’interior. En aquest sentit, assenyala mancances com la falta de fibra òptica en alguns municipis o el mal estat de diverses infraestructures. Per la seva banda, l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, alerta que Catalunya no pot continuar “esquerdada en dues realitats”, amb una dinàmica marcada per la metròpoli i una altra per la resta del país.