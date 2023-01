Els estudiants se sumen a la vaga de professors i afegeixen pressió al Govern

El Sindicat d’Estudiants han anunciat que se sumen a la vaga de professors i personal sanitari convocada pels dies 25 i 26 de gener i afegeixen més pressió al Govern, que està en la recta final de la negociació dels pressupostos. En les últimes hores la Intersindical també s’ha afegit a la convocatòria i la protesta cada vegada agafa més volada. L’altre sindicat majoritari, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, amb més presència a les universitats, encara no s’ha pronunciat.

En un comunicat el Sindicat d’Estudiants ha denunciat que la “situació de l’escola pública catalana és insuportable” i critiquen la Generalitat per mantenir els serveis públics en unes “condicions deplorables”. Els estudiants també assistiran a la gran manifestació en favor dels serveis públics que es prepara per al pròxim 28 de gener i faran costat a tots els col·lectius que participen de les protestes.

Segon dia de vaga dels professors / Ivet Núnez

“La seva lluita contra la precarietat i els baixos salaris és també la nostra: volem una educació i sanitat públiques de qualitat!”, clamen. Entre les seves reivindicacions hi ha una educació pública gratuïta des d’Infantil fins a la Universitat, una inversió anual del 7% del PIB en Educació, la reversió de totes les retallades, la fi del finançament de projectes privats i concertats i l’augment “dràstic” de les plantilles de professors per reduir les ràtios a 15 alumnes per aula. També demanen més plans de salut mental per a la sanitat pública i la contractació de més psicòlegs i psiquiatres per a l’atenció primària i els hospitals.

La Intersindical s’afegeix a totes les protestes

El sindicat sobiranista La Intersindical s’ha afegit a totes les protestes. Aquest dimarts la secció de sanitat de l’organització va anunciar que convocava dues jornades de vaga de tot el personal sanitari pels dies 24 i 25 de gener, mentre que la branca educativa s’ha sumat a la vaga de professors dels dies 25 i 26.