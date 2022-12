El TJUE deixa Junqueras definitivament sense l’escó europeu

Sense sorpreses. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja s’ha pronunciat aquest matí sobre el recurs que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va presentar després que la primera instància a Luxemburg desestimés el desembre del 2020 la seva queixa contra l’Eurocambra per la decisió de declarar vacant el seu escó. De fet, els magistrats han donat per bones les conclusions de l’advocat general del Tribunal, Maciej Szpunar, que el passat 16 de juny avalava la decisió del Parlament europeu de retirar-li l’escó.

Cal destacar, que el mateix Szpunar va defensar la immunitat de Junqueras l’any 2019, raonava la desestimació del recurs de cassació sobre el dret a recuperar el seu escó tot i estar protegit per la immunitat parlamentària des del principi de l’elecció. El lletrat asseverava que la decisió del Tribunal General de la Unió Europea de no retornar-li l’escó era correcte perquè l’Eurocambra no tenia “competències” per oposar-se a la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el mandat com a eurodiputat del líder republicà.

Una decisió “purament informativa”

Un dels arguments principals de la resolució és la manca de legitimitat de l’afer per tal que sigui objecte de recurs. D’aquesta manera, els magistrats refermen la seva convicció que la decisió del Parlament Europeu de declarar vacant el seu escó va ser “purament informativa”, en tant que responia a la petició de suspensió del Tribunal Suprem del mandat d’eurodiputat. En síntensi, el reconeixement de la immunitat del 2019 no subsana la decisió de l’aleshores president de l’Europarlament, David Sassoli, d’aturar el seu reconeixement com eurodiputat.

Precisament, l’origen del conflicte se situa quan Junqueras va ser elegit eurodiputat a les eleccions al Parlament Europeu del maig del 2019. Al líder d’ERC se li va prohibir acudir a jurar o prometre acatar la Constitució espanyola com exigeix la normativa nacional, i el seu escó va ser declarat vacant per la Junta Electoral Central, fet que va constatar Sassoli. El reconeixement posterior de la immunitat va obrir una via per recórrer la decisió de Sassoli en tant que no va defensar prou l’estatus legal protegit de Junqueras.

Al capdavall, la sentència del TJUE recorda que la decisió de l’Eurocambra de declarar vacant l’escó de Junqueras està justificada en “l’anul·lació del mandat” del líder d’ERC per part del Tribunal Suprem, arran de la decisió de Manuel Marchena. La cambra només va fer transmissora i, per tant, va ser “únicament informada” d’aquesta resolució.

